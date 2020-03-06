Мы найдем возможность в этом году повысить пенсии, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль еще во время выступления в Верховной Раде перед назначением на пост премьера отметил, что самое главное для него – улучшить жизнь обычных украинцев. Среди способов в качестве первого шага повышение пенсий.

В эфире программы "Право на власть" Шмыгаль отметил, что переиндексация пенсий в этом году обязательно состоится. Правда, конкретных сроков он пока не назвал.

К слову Госбюджет нужно пересмотреть, увеличив соцвыплаты, – Шмыгаль

Шмыгаль пояснил, что прежде чем поднять социальные выплаты, нужно посмотреть, есть ли на это средства в госказне. Однако сразу добавил, что это будет сделано уже в 2020 году.

Для этого (индексации – 24 канал) надо взять и посмотреть, что у нас есть в бюджете сегодня. Я не буду обманывать, что завтра мы проиндексируем пенсии. Но мы сделаем это в этом году и найдем эту возможность,

– отметил Шмыгаль.

Когда произошла переиндексация

Важно отметить, что именно 1 марта 2020 года началась вторая ежегодная индексация пенсий. В марте 2019-го впервые за пять лет пересчитали пенсии и увеличили их размер. Тогда выплаты выросли на 17-18%.

Нынешнее обновление, как предыдущее, произойдет с учетом уровня средней зарплаты и инфляции. По данным министерства соцполитики, с 1 марта в среднем пенсии вырастут на 11%. То есть, если речь идет про среднюю пенсию в 3 370 гривен, доплата составит примерно 306 гривен.

Что такое индексация?

Индексация – это установленный законами механизм повышения доходов населения. Ею частично или полностью государство пытается возмещать подорожание товаров и услуг. Для определения размера индексированной пенсии используют показатель средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии.



В 2019–2020 годах показатель средней заработной платы в Украине увеличивается на коэффициент, что соответствует 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы.