Ми знайдемо можливість цього року підвищити пенсії, – Шмигаль

Денис Шмигаль ще під час виступу у Верховній Раді перед призначенням на посаду прем'єра зазначив, що найголовніше для нього покращити життя звичайних українців. Серед способів цього, як перший крок – це підвищення пенсій.

В ефірі програми "Право на владу" Шмигаль зазначив, що переіндексація пенсій цього року обов'язково відбудеться. Щоправда, конкретних термінів він поки не назвав.

До слова Держбюджет потрібно переглянути, збільшивши соцвиплати, – Шмигаль

Шмигаль пояснив, що перш ніж підняти соціальні виплати, потрібно подивитися, чи є на це кошти у держказні. Однак, одразу додав, що це буде зроблено уже у 2020 році.

Для цього (індексації – 24 канал) треба взяти і подивитися, чим ми володіємо у бюджеті сьогодні. Я не буду обманювати, що завтра ми проіндексуємо пенсії. Але ми зробиимо це у цьому році і знайдемо цю можливість,

– зазаначив Шмигаль.

Коли відбулася переіндексація

Важливо зазначити, що саме 1 березня 2020 року почалася друга щорічна індексація пенсій. У березні 2019-го вперше за п’ять років перерахували пенсії і збільшили їхній розмір. Тоді виплати зросли на 17-18%.

Цьогорічне оновлення, як попереднє, відбудеться з урахуванням рівня середньої зарплати та інфляції. За даними міністерства соцполітики, з 1 березня в середньому пенсії зростуть на 11%. Тобто, якщо йдеться про середню пенсію в 3 370 гривень, доплата складе приблизно 306 гривень.

Що таке індексація? Індексація – це встановлений законами механізм підвищення доходів населення. Нею частково або повністю держава намагається відшкодовувати подорожчання товарів і послуг. Для визначення розміру індексованої пенсії використовують показник середньої зарплатні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.



У 2019 – 2020 роках показник середньої заробітної плати в Україні, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати.