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      Ми знайдемо можливість цього року підвищити пенсії, – Шмигаль

      -
      Денис Шмигаль про підвищення пенсій / пресслужби Кабміну

      Денис Шмигаль ще під час виступу у Верховній Раді перед призначенням на посаду прем'єра зазначив, що найголовніше для нього покращити життя звичайних українців. Серед способів цього, як перший крок – це підвищення пенсій.

      В ефірі програми "Право на владу" Шмигаль зазначив, що переіндексація пенсій цього року обов'язково відбудеться. Щоправда, конкретних термінів він поки не назвав.

      До слова Держбюджет потрібно переглянути, збільшивши соцвиплати, – Шмигаль

      Шмигаль пояснив, що перш ніж підняти соціальні виплати, потрібно подивитися, чи є на це кошти у держказні. Однак, одразу додав, що це буде зроблено уже у 2020 році.

      Для цього (індексації – 24 канал) треба взяти і подивитися, чим ми володіємо у бюджеті сьогодні. Я не буду обманювати, що завтра ми проіндексуємо пенсії. Але ми зробиимо це у цьому році і знайдемо цю можливість, 
      – зазаначив Шмигаль.

      Коли відбулася переіндексація

      Важливо зазначити, що саме 1 березня 2020 року почалася друга щорічна індексація пенсій. У березні 2019-го вперше за п’ять років перерахували пенсії і збільшили їхній розмір. Тоді виплати зросли на 17-18%.

      Цьогорічне оновлення, як попереднє, відбудеться з урахуванням рівня середньої зарплати та інфляції. За даними міністерства соцполітики, з 1 березня в середньому пенсії зростуть на 11%. Тобто, якщо йдеться про середню пенсію в 3 370 гривень, доплата складе приблизно 306 гривень.

      Що таке індексація? Індексація – це встановлений законами механізм підвищення доходів населення. Нею частково або повністю держава намагається відшкодовувати подорожчання товарів і послуг. Для визначення розміру індексованої пенсії використовують показник середньої зарплатні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

      У 2019 – 2020 роках показник середньої заробітної плати в Україні, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новий уряд Шмигаля Міністерство соціальної політики Пенсія Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України
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