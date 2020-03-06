Цього року пенсії можуть підвищити 11 мільйонам українців, – міністерка Лазебна

Нещодавно призначена міністерка соціальної політики Марина Лазебна висловилася щодо того, чому 1 березня не відбулося переіндексації пенсій. Вона зазначила, що це надолужать та підвищать виплати у 2020 році.

Лазебна зазначила, що для багатьох людей відсутність переіндексації була незвичною, оскільки протягом декількох років пенсіонери отримували підвищення саме цього дня. Про це вона заявила в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

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З 2017 року цю цифру 1 березня – прибрали. За її словами, скоріш за все, цю дату потрібно повернути. Також вона пообіцяла, що перерахунок пенсій обов'язково здійснять цього року. Над цим почнуть працювати прямо з 1 квітня. І тоді 11 мільйонів пенсіонерів зможуть отримати більшу пенсію уже цього року.

Окрему увагу міністерка звернула на нерівність пенсій, яка зараз є.

Між виплатами людей, які пішли 2 роки тому, і 20 – велика різниця. Нам треба осучаснювати їхні пенсії, бо це несправедливо. Відповідно, і переіндексацію отримуватимуть на різні суми: один – 2 тис, інший – до ста гривень. Ми це скорегуємо, підготуємо програму,

– зазначила Лазебна.



Хто та скільки отримує пенсії в Україні / Інфографіка 24 каналу

Коли відбулася переіндексація

Востаннє у березні 2019-го перерахували пенсії і збільшили їхній розмір. Тоді виплати зросли на 17-18%. Цьогорічне оновлення, як попереднє, мало відбутися теж у березні. Однак через "діру в бюджеті" цього не відбулося.

Вже колишня міністерка соцполітики Юлія Соколовська, обіцяла, що індексацію виконають у вересні 2020-го. Новий прем'єр Шмигаль заявив, що індексацію проведуть у вересні.

Що таке індексація?Індексація – це встановлений законами механізм підвищення доходів населення. Нею частково або повністю держава намагається відшкодовувати подорожчання товарів і послуг. Для визначення розміру індексованої пенсії використовують показник середньої зарплатні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.



У 2019 – 2020 роках показник середньої заробітної плати в Україні, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати.