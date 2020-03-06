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      Цього року пенсії можуть підвищити 11 мільйонам українців, – міністерка Лазебна

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      Коли в Україні можуть підвищити пенсії / GettyImages

      Нещодавно призначена міністерка соціальної політики Марина Лазебна висловилася щодо того, чому 1 березня не відбулося переіндексації пенсій. Вона зазначила, що це надолужать та підвищать виплати у 2020 році.

      Лазебна зазначила, що для багатьох людей відсутність переіндексації була незвичною, оскільки протягом декількох років пенсіонери отримували підвищення саме цього дня. Про це вона заявила в програмі "Свобода слова Савіка Шустера". 

      До теми Ми знайдемо можливість цього року підвищити пенсії, – Шмигаль

      З 2017 року цю цифру 1 березня – прибрали. За її словами, скоріш за все, цю дату потрібно повернути. Також вона пообіцяла, що перерахунок пенсій обов'язково здійснять цього року. Над цим почнуть працювати прямо з 1 квітня. І тоді 11 мільйонів пенсіонерів зможуть отримати більшу пенсію уже цього року.

      Окрему увагу міністерка звернула на нерівність пенсій, яка зараз є. 

      Між виплатами людей, які пішли 2 роки тому, і 20 – велика різниця. Нам треба осучаснювати їхні пенсії, бо це несправедливо. Відповідно, і переіндексацію отримуватимуть на різні суми: один – 2 тис, інший – до ста гривень. Ми це скорегуємо, підготуємо програму, 
      – зазначила Лазебна.

      Пенсії в україні
      Хто та скільки отримує пенсії в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Коли відбулася переіндексація

      Востаннє у березні 2019-го перерахували пенсії і збільшили їхній розмір. Тоді виплати зросли на 17-18%. Цьогорічне оновлення, як попереднє, мало відбутися теж у березні. Однак через "діру в бюджеті" цього не відбулося. 

      Вже колишня міністерка соцполітики Юлія Соколовська, обіцяла, що індексацію виконають у вересні 2020-го. Новий прем'єр Шмигаль заявив, що індексацію проведуть у вересні.

      Що таке індексація?Індексація – це встановлений законами механізм підвищення доходів населення. Нею частково або повністю держава намагається відшкодовувати подорожчання товарів і послуг. Для визначення розміру індексованої пенсії використовують показник середньої зарплатні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

      У 2019 – 2020 роках показник середньої заробітної плати в Україні, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати.

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      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Міністерство соціальної політики Марина Лазебна Пенсійний фонд України Пенсійна реформа Пенсія Новини України
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