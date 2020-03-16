Украинцы получат пенсии вовремя, а льготы за долги не отменят

Укрпочта работает в обычном режиме, поэтому украинцы будут получать пенсию вовремя. А если человек задержала оплату за жилищно-коммунальные услуги, то не потеряет право на субсидии и льготы..

О получении пенсий и сохранении социальной помощи заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко на брифинге по ситуации с коронавирусом в Украине.

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Работники Укрпочты работают в обычном режиме. Поэтому пенсии украинцы получат вовремя.

Чиновник также опроверг информацию, что в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг, украинцы потеряют право на льготы и субсидии.

Уровень задолженности не влияет на возможность получить помощь до завершения отопительного сезона,

– отметил Музыченко.

По его словам, долги будут влиять на льготы и субсидии уже в следующем сезоне. Поэтому их нужно погасить до мая 2020 года.

Для того, чтобы оплатить коммунальные услуги, не обязательно лично посещать отделения банков и Укрпочты. Музыченко пояснил, что существуе т несколько вариантов, которые позволяют сделать это дистанционно.

Он также обратился к родным пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Они должны помогать близким оплатить коммунальные услуги дистанционно или сделать это вместо них. Если такой возможности нет, помогать социальные работники.

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Карантин в Украине: главное

По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Четверо зараженных зарегистрировали в Черновицкой области, один случай – в Житомирской. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

заражения коронавирусом, один человек умер. Четверо зараженных зарегистрировали в Черновицкой области, один случай – в Житомирской. Еще 9 образцов биоматериала исследуют. В Украине объявили общенациональный карантин . Он продлится с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

. Он продлится с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей. Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест, а также не выходить на улицу без надобности.



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