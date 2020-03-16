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      Украинцы получат пенсии вовремя, а льготы за долги не отменят

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      Укрпочта работает в обычном режиме, поэтому украинцы будут получать пенсию вовремя. А если человек задержала оплату за жилищно-коммунальные услуги, то не потеряет право на субсидии и льготы..

      О получении пенсий и сохранении социальной помощи заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко на брифинге по ситуации с коронавирусом в Украине.

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      Работники Укрпочты работают в обычном режиме. Поэтому пенсии украинцы получат вовремя.

      Чиновник также опроверг информацию, что в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг, украинцы потеряют право на льготы и субсидии.

      Уровень задолженности не влияет на возможность получить помощь до завершения отопительного сезона,
      – отметил Музыченко.

      По его словам, долги будут влиять на льготы и субсидии уже в следующем сезоне. Поэтому их нужно погасить до мая 2020 года.

      Для того, чтобы оплатить коммунальные услуги, не обязательно лично посещать отделения банков и Укрпочты. Музыченко пояснил, что существуе т несколько вариантов, которые позволяют сделать это дистанционно.

      Он также обратился к родным пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Они должны помогать близким оплатить коммунальные услуги дистанционно или сделать это вместо них. Если такой возможности нет, помогать социальные работники.

      Важно! О том, в каких городах Украины из-за карантина закроют торговые центры, кафе, рестораны, кинотеатры, читайте по ссылке.

      Карантин в Украине: главное

      • По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Четверо зараженных зарегистрировали в Черновицкой области, один случай – в Житомирской. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.
      • В Украине объявили общенациональный карантин. Он продлится с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест, а также не выходить на улицу без надобности.

      Коронавірус як вберегтися
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Министерство социальной политики Пенсия Коммунальные услуги Отопительный сезон
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