Украинцы получат пенсии вовремя, а льготы за долги не отменят
Укрпочта работает в обычном режиме, поэтому украинцы будут получать пенсию вовремя. А если человек задержала оплату за жилищно-коммунальные услуги, то не потеряет право на субсидии и льготы..
О получении пенсий и сохранении социальной помощи заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко на брифинге по ситуации с коронавирусом в Украине.
Читайте также Недостатка импортных товаров в Украине не будет, – Нефедов
Работники Укрпочты работают в обычном режиме. Поэтому пенсии украинцы получат вовремя.
Чиновник также опроверг информацию, что в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг, украинцы потеряют право на льготы и субсидии.
Уровень задолженности не влияет на возможность получить помощь до завершения отопительного сезона,
– отметил Музыченко.
По его словам, долги будут влиять на льготы и субсидии уже в следующем сезоне. Поэтому их нужно погасить до мая 2020 года.
Для того, чтобы оплатить коммунальные услуги, не обязательно лично посещать отделения банков и Укрпочты. Музыченко пояснил, что существуе т несколько вариантов, которые позволяют сделать это дистанционно.
Он также обратился к родным пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Они должны помогать близким оплатить коммунальные услуги дистанционно или сделать это вместо них. Если такой возможности нет, помогать социальные работники.
Важно! О том, в каких городах Украины из-за карантина закроют торговые центры, кафе, рестораны, кинотеатры, читайте по ссылке.
Карантин в Украине: главное
- По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Четверо зараженных зарегистрировали в Черновицкой области, один случай – в Житомирской. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.
- В Украине объявили общенациональный карантин. Он продлится с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
- Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест, а также не выходить на улицу без надобности.
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала