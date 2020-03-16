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      Українці отримають пенсії вчасно, а пільги через борги не скасують

      - Читать новость на русском
      Українці отримають пенсії вчасно, а пільги через борги не скасують / radiotrek.rv.ua

      Укрпошта працює у звичайному режимі, тому українці отримуватимуть пенсію вчасно. А якщо людина затримала оплату за житлово-комунальні послуги, то не втратить право на субсидії та пільги.

      Про отримання пенсій та збереження соціальної допомоги заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко на брифінгу щодо ситуації з коронавірусом в Україні. 

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      Працівники Укрпошти працюють у звичайному режимі. Тому пенсії українці отримають вчасно.

      Чиновник також спростував інформацію, що у випадку невчасної оплати комунальних послуг, українці втратять право на пільги та субсидії.

      Рівень заборгованості не впливає на можливість отримати допомогу до завершення опалювального сезону,
      – зазначив Музиченко.

      За його словами, борги впливатимуть на пільги та субсидії вже в наступному сезоні. Тому їх потрібно погасити до травня 2020 року.

      Для того, щоб оплатити комунальні послуги, не обов’язково відвідувати особисто відділення банків та Укрпошти. Музиченко пояснив, що існує декілька варіантів, які дозволяють зробити це дистанційно.

      Він також звернувся до рідних пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями. Вони повинні допомагати близьким оплатити комунальні послуги дистанційно або зробити це замість них. Якщо такої можливості немає, допомагатимуть соціальні працівники.

      Важливо! Про те, в яких містах України через карантин закриють торговельні центри, кафе, ресторани, кінотеатри, читайте за посиланням.

      Карантин в Україні: головне

      • Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Четверо заражених зареєстрували в Чернівецькій області, один випадок – у Житомирській. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.
      • В Україні оголосили загальнонаціональний карантин. Він триватиме з 12 березня по 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць, а також не виходити на вулицю без потреби.

      Коронавірус як вберегтися
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Міністерство соціальної політики Пенсія Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Комунальні послуги Опалювальний сезон Новини України
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