Зеленський пообіцяв пенсіонерам 1000 гривень надбавки вже з квітня

Українці отримують додаткову тисячу гривень до пенсії. Щоправда це стосується тих громадян, пенсія є нижчою, ніж 5 тисяч гривень. Надбавку будуть готові виплатити вже з 1 квітня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого онлайн-звернення. Крім того, вже у травні мають провести індексацію пенсій.

До теми Українці отримають пенсії вчасно, а пільги через борги не скасують