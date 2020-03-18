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      Зеленський пообіцяв пенсіонерам 1000 гривень надбавки вже з квітня

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      Пенсіонери отримають надбавку / kalynivka.city

      Українці отримують додаткову тисячу гривень до пенсії. Щоправда це стосується тих громадян, пенсія є нижчою, ніж 5 тисяч гривень. Надбавку будуть готові виплатити вже з 1 квітня.

      Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого онлайн-звернення. Крім того, вже у травні мають провести індексацію пенсій.

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      Також президент вкотре наголосив, що людям похилого віку слід особливо скрупульозно дотримуватись умов карантину, та залишитися вдома. Адже саме старші люди є у зоні ризику щодо смертності від коронавірусу.

      Що відомо про індексацію пенсій

      Згідно із постановою, ухваленою ще урядом Володимира Гройсмана, підвищення пенсій було заплановане на 1 березня 2020 року. Згодом, чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін виконає індексацію пенсій до кінця цього року.

      Підвищення пенсій у 2020 році пообіцяла і новопризначена міністерка соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, над цим завданням почнуть працювати вже з 1 квітня. Відтак, 11 мільйонів пенсіонерів зможуть отримати більшу пенсію уже у цьому році.

      Як відомо, 1 січня 2020 року мінімальна пенсія зросла на на 251 гривню – до 1 889, 20 гривень.

      Яку пенсію отримують українці: деталі в інфографіці 

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      Автор: Ірина Полицька
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Гроші Міністерство соціальної політики Пенсія
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