Зеленський пообіцяв пенсіонерам 1000 гривень надбавки вже з квітня
Українці отримують додаткову тисячу гривень до пенсії. Щоправда це стосується тих громадян, пенсія є нижчою, ніж 5 тисяч гривень. Надбавку будуть готові виплатити вже з 1 квітня.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого онлайн-звернення. Крім того, вже у травні мають провести індексацію пенсій.
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Також президент вкотре наголосив, що людям похилого віку слід особливо скрупульозно дотримуватись умов карантину, та залишитися вдома. Адже саме старші люди є у зоні ризику щодо смертності від коронавірусу.
Що відомо про індексацію пенсій
Згідно із постановою, ухваленою ще урядом Володимира Гройсмана, підвищення пенсій було заплановане на 1 березня 2020 року. Згодом, чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін виконає індексацію пенсій до кінця цього року.
Підвищення пенсій у 2020 році пообіцяла і новопризначена міністерка соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, над цим завданням почнуть працювати вже з 1 квітня. Відтак, 11 мільйонів пенсіонерів зможуть отримати більшу пенсію уже у цьому році.
Як відомо, 1 січня 2020 року мінімальна пенсія зросла на на 251 гривню – до 1 889, 20 гривень.
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