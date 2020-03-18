Зеленский: руководители не имеют права заставлять работников писать заявления на увольнение

Владимир Зеленский заявил, что никто не может заставлять работников на предприятиях писать заявления об увольнении по собственному желанию. Президент рекомендует в таких случаях обращаться в полицию.

О случаях давления на работников и о том, как на это реагировать, президент Владимир Зеленский заявил во время своего онлайн-обращения.

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У нас есть информация, что на многих предприятиях руководители заставляют работников писать заявление на увольнение по собственному желанию,

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что это незаконно. Человека никто не может заставить уйти по собственному желанию, если его нет у него. Он также призвал не бояться и не падать духом, если руководитель оказывает давление. В таком случае есть только один выход – обращаться в полицию.

Зеленский также отметил, что с руководителями государственных и коммунальных предприятий провели соответствующую работу. Их предупредили об ответственности за давление на работников. "Если ситуация будет продолжаться – они понесут наказание", – сказал президент.

Что касается частных компаний, то их Зеленский призвал не нарушать закон и оставаться людьми. "Коронавирус пройдет, кризис тоже. Доходы вернутся. А честь и уважение вернуть не удастся", – подытожил он.

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Основное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 18 марта лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом . Два из них – летальные.

. Два из них – летальные. С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев , а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение.

, а с 17 марта Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала