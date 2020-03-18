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      Зеленський: керівники не мають права змушувати працівників писати заяви на звільнення

      - Читать новость на русском
      Зеленський заявив, що керівники компаній не мають права змушувати працівників писати заяви на звільнення / Getty Images

      Володимир Зеленський заявив, що ніхто не може змушувати працівників на підприємствах писати заяви про звільнення за власним бажанням. Президент рекомендує в таких випадках звертатися в поліцію.

      Про випадки тиску на працівників та про те, як на це реагувати, президент Володимир Зеленський заявив під час свого онлайн-звернення.

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      У нас є інформація, що на багатьох підприємствах керівники змушують працівників писати заяву на звільнення за власним бажанням,
      – зазначив Зеленський.

      Президент додав, що це незаконно. Людину ніхто не може заставити піти за власним бажанням, якщо його у неї нема. Він також закликав не боятися та не падати духом, якщо керівник чинить тиск. У такому випадку є лише один вихід – звертатися у поліцію.

      Зеленський також зазначив, що з керівниками державних і комунальних підприємств провели відповідну роботу. Їх попередили про відповідальність за тиск на працівників. "Якщо ситуація триватиме надалі – вони понесуть покарання", – сказав президент.

      Щодо приватних компаній, то їх Зеленський закликав не порушувати закон та залишатися людьми. "Коронавірус пройде, криза також. Прибутки повернуться. А честь і повагу повернути не вдасться", – підсумував він.

      Зеленський знову звернувся до українців через коронавірус: відео

      Основне про коронавірус в Україні

      • Станом на 18 березня лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом. Два з них – летальні.
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
      • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
      • Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Новини України Коронавірус в Україні Поліція Робота Бізнес
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