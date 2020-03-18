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      Украина возвращает более 11 тысяч украинцев домой, – Зеленский

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      В Украине организовали 57 авиарейсов, которые возвращают домой более 11 тысяч украинцев, среди них граждане которые застряли в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены уже вернул украинцев домой.

      Об этом сообщил Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.

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      Сегодня выполняются 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тыс. украинцев. Среди них – наши граждане, застрявшие в Австрии и на Шри Ланке,
      – сообщил Зеленский.

      По словам Зеленского, остальные граждане будут в Украине до конца сегодняшнего дня.

      Также сегодня из Австрии в Украину специальным Президентским бортом мы забираем 33 гражданина, среди которых 18 женщин, 5 детей и люди пожилого возраста,
      – добавил президент.

      Смотрите видеообращение Зеленского:

      Каких украинцев Украина возвращает домой?
      В связи с карантином в полночь с 16 на 17 марта в Украине прекратили регулярные пассажирские перевозки через границу. Следовательно, многие украинские туристы "застряли" за рубежом из-за отмены рейсов. Министерство инфраструктуры 16 марта опубликовало перечень международных авиарейсов, которыми будут возвращать украинцев домой 17 марта.

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      Автор: Анастасия Лукашевская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Эвакуация украинцев
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