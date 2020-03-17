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      Сотни украинцев застряли в Вене из-за карантина: их впустили в посольство

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      В Вене застряли 360 украинцев из-за карантина в связи с коронавирусом. Все потому, что в последний момент был отменен рейс "Австрийских авиалиний", которым украинцы и планировали вернуться домой.

      Одесская художница Анастасия Жуня, которая находится в Вене, рассказала УНИАН, что в австрийской авиакомпании ей и другим гражданам Украины (жителям Одессы, Киева, Днепра и других городов) сообщили, что вылет не состоится, потому что Украина перекрыла авиасообщение.

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      Единственная компания, которая осуществляет такие рейсы – МАУ. Однако на этот рейс украинским туристам "перебили" билеты, к тому же этот рейс на 17 марта отменен.

      Жуня рассказала, что люди, которые не могут вылететь из Вены, в соцсетях объединились в группу и составили списки украинцев. Среди путешественников немало людей с малолетними детьми.

      Всего – 360 человек. Какая-то часть из них находится в буферной зоне аэропорта. Так, одна женщина мне написала, что находится там уже вторые сутки. Душевые закрыты, воды нет, единственная еда – печенье в автоматах,
      – рассказала украинка.

      По ее данным, нескольким украинцам "Австрийские авиалинии" ранее предоставили отель, из которого их уже выселили.

      Жуня также утверждает, что на самолете, который 17 марта успел вылететь из Австрии в "Борисполь", были свободные места.

      "Группа людей, которая попала на этот борт, в социальных сетях выкладывала фото пустых мест. То есть, борт вылетел неполным... Непонятно, почему не забрали пассажиров с детьми", – сказала одесситка.

      Что говорят украинские дипломаты

      Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что застрявших в Вене украинцев впустили в помещение посольства.

      Люди, которые находятся рядом с посольством (автомобилисты, которые не добрались до Украины), уставшие, но накормлены, с возможностью воспользоваться туалетом. Доступ на территорию я разрешил. Одну женщину в аэропорту повезли к врачу (разошлись швы),
      – написал украинский посол в фейсбуке.

      Он добавил, что украинцы Вены везут в дипломатическое учреждение спальные мешки и коврики.

      "Люди в аэропорту закипают. Просим "Австрийские авиалинии" направить в Киев самолет с украинцами, которые не попали на их отмененные рейсы. Пока безуспешно. Ну и самое главное – ждем информацию о чартерах на европейские столицы. Я понимаю, что этот вопрос очень затянулся, но влияния на это не имеем. Чартер будет. Когда – пока неизвестно", – резюмировал Щерба.

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      Почему украинцы застряли в Вене? Все потому, что в полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.

      ГДЕ ЕЩЕ ЗАСТРЯЛИ УКРАИНСКИЕ ТУРИСТЫ:
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины МИД Украины Путешествия Австрия авиация
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