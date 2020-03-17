Сколько украинцев вернулись домой после закрытия границ

Границу Украины за сутки 16 марта пересекли почти 86,5 тысячи людей как на въезд, так и на выезд. Большинство из них – более 50 тысяч – это украинцы, которые возвращались домой из заграницы.

С полуночи 16 марта до полуночи 17 марта более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу Украины, более 10 тысяч проследовали на выезд. Во въезде в Украину за сутки отказали почти 400 иностранцам, сообщили в Госпогранслужбе.

Читайте также SkyUp начал вывозить украинцев из Египта

Вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос о состоянии здоровья и измерении температуры тела лиц, въезжающих в Украину,

– сообщили украинские пограничники.

Они также отметили, что в целом трафик на границе существенно снизился. Например, 15 марта границу пересекли всего около 144 тысяч человек. В ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение движения через границу.

Что известно об ограничениях на границах из-за коронавируса

С 16 марта Украина ограничила пропуск иностранцев на свою территорию.

Была приостановлена работа около сотни пунктов пропуска, введены ограничения на пропуск через КПВВ в зоне проведения ООС, а также с оккупированным Крымом.

Кроме того, в ночь на 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщения.

Какие ограничения действуют в Украине на период карантина из-за коронавируса:



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала