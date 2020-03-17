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      Сколько украинцев вернулись домой после закрытия границ

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      Границу Украины за сутки 16 марта пересекли почти 86,5 тысячи людей как на въезд, так и на выезд. Большинство из них – более 50 тысяч – это украинцы, которые возвращались домой из заграницы.

      С полуночи 16 марта до полуночи 17 марта более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу Украины, более 10 тысяч проследовали на выезд. Во въезде в Украину за сутки отказали почти 400 иностранцам, сообщили в Госпогранслужбе.

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      Вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос о состоянии здоровья и измерении температуры тела лиц, въезжающих в Украину,
      – сообщили украинские пограничники.

      Они также отметили, что в целом трафик на границе существенно снизился. Например, 15 марта границу пересекли всего около 144 тысяч человек. В ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение движения через границу.

      Что известно об ограничениях на границах из-за коронавируса

      • С 16 марта Украина ограничила пропуск иностранцев на свою территорию.
      • Была приостановлена работа около сотни пунктов пропуска, введены ограничения на пропуск через КПВВ в зоне проведения ООС, а также с оккупированным Крымом.
      • Кроме того, в ночь на 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщения.

      Какие ограничения действуют в Украине на период карантина из-за коронавируса:

      карантин в Україні що заборонено транспорт магазини
      Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Статистика Путешествия Госпогранслужба
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