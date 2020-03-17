SkyUp начал вывозить украинцев из Египта
Авиакомпания SkyUp Airlines 17 марта начала вывозить украинских туристов из Шарм-эль-Шейха, в Египте. Однако на Шри-Ланке сейчас застряли еще 105 украинцев.
"Египет – SkyUp Airlines начал вывозить наших людей из Шарма, за что компании спасибо. Утром уже 5 самолетов на Борисполь, 1 – на Львов (фото). Консул помогает", – написал на своей фейсбук-странице глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Между тем За границей застряли 14 220 украинцев, которые купили туры у Join UP
Он добавил, что МИД вместе с министром инфраструктуры Владиславом Криклием работают с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь украинцам вернуться домой.
Кроме того, на Шри-Ланке сейчас застряли 105 граждан Украины.
Шри-Ланка – 105 граждан застряли. Но их будет явно больше. Узнаем о новых наших соотечественниках там. Занимаемся ими. Посольство докладывает мне о предпринятых шагах,
– написал Кулеба.
Почему украинцы застряли в Египте? 730 украинцев были помещены на 14-дневный карантин в отеле в Шарм эль-Шейхе. Все потому, что у 2 местных туристов обнаружили коронавирус. По данным Кулебы, среди украинцев в отеле больных коронавирусом нет.
Накануне Министерство инфраструктуры опубликовало перечень международных авиарейсов, которыми будут возвращать украинцев домой 17 марта. В частности, 17 марта выполнят рейсы из Египта, Грузии, Турции, Канады, США, Таиланда, Азербайджана, Армении, Израиля, Молдовы.