SkyUp начал вывозить украинцев из Египта

Авиакомпания SkyUp Airlines 17 марта начала вывозить украинских туристов из Шарм-эль-Шейха, в Египте. Однако на Шри-Ланке сейчас застряли еще 105 украинцев.

"Египет – SkyUp Airlines начал вывозить наших людей из Шарма, за что компании спасибо. Утром уже 5 самолетов на Борисполь, 1 – на Львов (фото). Консул помогает", – написал на своей фейсбук-странице глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Между тем За границей застряли 14 220 украинцев, которые купили туры у Join UP

Он добавил, что МИД вместе с министром инфраструктуры Владиславом Криклием работают с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь украинцам вернуться домой.

Кроме того, на Шри-Ланке сейчас застряли 105 граждан Украины.

Шри-Ланка – 105 граждан застряли. Но их будет явно больше. Узнаем о новых наших соотечественниках там. Занимаемся ими. Посольство докладывает мне о предпринятых шагах,

– написал Кулеба.

Почему украинцы застряли в Египте? 730 украинцев были помещены на 14-дневный карантин в отеле в Шарм эль-Шейхе. Все потому, что у 2 местных туристов обнаружили коронавирус. По данным Кулебы, среди украинцев в отеле больных коронавирусом нет.

Накануне Министерство инфраструктуры опубликовало перечень международных авиарейсов, которыми будут возвращать украинцев домой 17 марта. В частности, 17 марта выполнят рейсы из Египта, Грузии, Турции, Канады, США, Таиланда, Азербайджана, Армении, Израиля, Молдовы.