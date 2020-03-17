SkyUp почав вивозити українців з Єгипту

Авіакомпанія SkyUp Airlines 17 березня почала вивозити українських туристів з Шарм-ель-Шейху, що в Єгипті. Проте на Шрі-Ланці зараз застрягли ще 105 українців.

"Єгипет – SkyUp Airlines почав вивозити наших людей з Шарму, за що компанії подяка. Зранку вже 5 літаків – на Бориспіль, 1 – на Львів (фото). Консул допомагає", – написав на своїй фейсбук-сторінці глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Тим часом За кордоном застрягли 14 220 українців, які купили тури в Join UP

Він додав, що МЗС разом з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм працюють з туроператорами та авіакомпаніями, щоб допомогти українцям повернутися додому.

Крім того, на Шрі-Ланці зараз застрягли 105 громадян України.

Шрі-Ланка – 105 громадян застрягли. Але їх буде явно більше. Дізнаємося про нових наших співвітчизників там. Займаємося ними. Посольство доповідає мені про вжиті кроки,

– написав Кулеба.

Чому українці застрягли в Єгипті? 730 українців були поміщені на 14-денний карантин у готелі в Шарм ель-Шейху. Усе тому, що у 2 тамтешніх туристів виявили коронавірус. За даними Кулеби, серед українців у готелі хворих коронавірус немає.

Напередодні Міністерство інфраструктури опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 17 березня. Зокрема, 17 березня виконають рейси з Єгипту, Грузії, Туреччини, Канади, США, Таїланду, Азербайджану, Вірменії, Ізраїлю, Молдови.