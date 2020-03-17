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      За кордоном застрягли 14 220 українців, які купили тури в Join UP

      -
      За кордоном застрягли 14 220 українських туристів, які купили тури в Join UP! / znaj.ua (ілюстративне фото)

      За кордоном перебувають 14 220 українців, які скористалися туристичними послугами компанії Join UP! Більшість українських туристів перебувають у Єгипті – 12 452 людини.

      У пресслужбі Join UP! повідомили, що наразі це дві категорії людей:

      Важливо Україна евакуює своїх громадян з усього світу: оприлюднено перелік рейсів

      • туристи, чий відпочинок вже закінчився або буде перерваний дочасно через необхідність повернутися;
      • туристи, які на цей час перебувають у готелях, зачинених на карантин – Reef Oasis Beach Resort 5* та Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* у Шарм-ель-Шейху та Desert Rose Resort 5* у Хургаді.

      Евакуація туристів з Єгипту

      Повернення в Україну туристів, які мали зворотний виліт на 14, 15 та 16 березня, розпочнеться вже 17 березня. Ми плануємо завершити процес евакуації за 3 – 4 дні, тож сподіваємося, що вже до кінця тижня ви будете вдома,
      – повідомили в компанії.

      Що буде з туристами в зачинених на карантин готелях

      Окрім того, туроператор просить залишатися на зв’язку з турагентами 827 туристів, які на наразі перебувають у готелях, зачинених на карантин. Турагенти надаватимуть актуальну інформацію щодо зворотних рейсів.

      Евакуацію цих туристів проведуть на цьому тижні, запевнили в Join UP! Для цього будуть виконані спеціальні рейси у співпраці з МОЗ України. На літаках будуть присутні лікарі-епідеміологи, а також наявні експрес-тести для перевірки пасажирів на коронавірус.

      Що буде з туристами в інших країнах

      Окрім Єгипту, 1768 туристів перебувають зараз в інших країнах – на Шрі-Ланці, Кіпрі, Мальдівах, в ОАЕ, Таїланді, Індонезії тощо. Однак з поверненням цієї категорії людей є складнощі, зазначають у Join UP!

      "На превеликий жаль, у зв’язку із тимчасовим закриттям Україною авіасполучення з 17 березня 2020, ми не можемо власними силами повернути цих туристів додому так швидко, як хотілося б", – повідомили в компанії.

      Водночас там зауважили, що для евакуації цих людей наразі розробляється план дій за участю авіакомпаній і компетентних державних інституцій: МЗС України, Мінінфраструктури, Держагентства з туризму та курортів.

      Туроператор нагадав про важливість тримати зв’язок з турагентами і готельними гідами, а також із консульськими службами країни перебування.

      До теми Понад 100 українців застрягли на Шрі-Ланці: відео і деталі

      Також у Join UP! запевняють, що продовжують шукати рішення для кожного туриста.

      Якими рейсами українці можуть повернутися додому? У зв’язку з карантином ппівночі з 16 на 17 березня в Україні припинились регулярні пасажирські перевезення через кордон. Міністерство інфраструктури 16 березня опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 17 березня. Зокрема, 17 березня виконають рейси з Єгипту, Грузії, Туреччини, Канади, США, Таїланду, Азербайджану, Вірменії, Ізраїлю, Молдови.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Мальдіви Кіпр Індонезія Таїланд Єгипет Евакуація українців Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 авіація Подорожі Відпочинок Новини України
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