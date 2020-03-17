Понад 100 українців застрягли на Шрі-Ланці: відео і деталі

Через закриття авіасполучення понад сотню українців, які відпочивали на Шрі-Ланці, застрягли у цій країні. Вони мали летіти в Україну з пересадкою в Арабських Еміратах, але рейс з ОАЕ скасували.

Українським туристам сказали, що вони не зможуть вилетіти з острова в ОАЕ, поки Україна не підтвердить, що впустить громадян. Про це вони самі розповіли у відео, яке публікує "Думская".

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При цьому туроператор Join Up, як стверджують самі українці, які застрягли на Шрі-Ланці, надіслав усім їм повідомлення, що вони зможуть безперешкодно потрапити до України.

Відтак близько сотні українців опинилися у ситуації, коли вони не можуть повернутися до рідної країни, у консульстві на їхні дзвінки не відповідають, а грошей, щоб і надалі перебувати на Шрі-Ланці, у них немає.

На опублікованих кадрах помітно, що в острівній країні застрягли також люди літнього віку і навіть діти. Усі вони запевняють, що "проводячи свій відпочинок, не знайшли можливості у визначені терміни повернутися до України".

Звернення українців, які застрягли на Шрі-Ланці: дивіться відео

Чому українці не можуть повернутися додому?Для того, аби уберегтися від поширення коронавірусу в Україні, влада запровадила карантин на період трьох тижнів. Починаючи з 17 березня, зокрема, закрите авіасполучення з іншими державами.



Про такі кроки було повідомлено заздалегідь – аби не виникало схожих ситуацій. Втім багато хто не захотів відкладати заплановані відпустки, тож подався за кордон, не зважаючи на те, що він не скоро зможе повернутися додому.