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      Понад 100 українців застрягли на Шрі-Ланці: відео і деталі

      - Читать новость на русском
      На Шрі-Ланці застрягли українці, які не встигли вчасно повернутися додому / fijitimes.com

      Через закриття авіасполучення понад сотню українців, які відпочивали на Шрі-Ланці, застрягли у цій країні. Вони мали летіти в Україну з пересадкою в Арабських Еміратах, але рейс з ОАЕ скасували.

      Українським туристам сказали, що вони не зможуть вилетіти з острова в ОАЕ, поки Україна не підтвердить, що впустить громадян. Про це вони самі розповіли у відео, яке публікує "Думская".

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      При цьому туроператор Join Up, як стверджують самі українці, які застрягли на Шрі-Ланці, надіслав усім їм повідомлення, що вони зможуть безперешкодно потрапити до України.

      Відтак близько сотні українців опинилися у ситуації, коли вони не можуть повернутися до рідної країни, у консульстві на їхні дзвінки не відповідають, а грошей, щоб і надалі перебувати на Шрі-Ланці, у них немає.

      На опублікованих кадрах помітно, що в острівній країні застрягли також люди літнього віку і навіть діти. Усі вони запевняють, що "проводячи свій відпочинок, не знайшли можливості у визначені терміни повернутися до України".

      Звернення українців, які застрягли на Шрі-Ланці: дивіться відео

      Чому українці не можуть повернутися додому?Для того, аби уберегтися від поширення коронавірусу в Україні, влада запровадила карантин на період трьох тижнів. Починаючи з 17 березня, зокрема, закрите авіасполучення з іншими державами.

      Про такі кроки було повідомлено заздалегідь – аби не виникало схожих ситуацій. Втім багато хто не захотів відкладати заплановані відпустки, тож подався за кордон, не зважаючи на те, що він не скоро зможе повернутися додому.

      У Чернівцях померла жінка, яку госпіталізували із підозрою на коронавірус
      16 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України ОАЕ Українські туристи застрягли за кордоном
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