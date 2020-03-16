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      Україна евакуює своїх громадян з усього світу: оприлюднено перелік рейсів

      -
      В укряд показали список рейсів, якими евакуйовуватимуть українців / tech.sina.cn

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що попри закриття авіаційного сполучення, Україна продовжить евакуйовувати своїх громадян. Велика хвиля евакуції відбудеться вже у вівторок, 17 березня.

      Перелік рейсів, які будуть пропущені на українських пунктах пропуску, міністр інфраструктури опублікував у своєму телеграмі.

      До слова Спецборт з евакуйованими з Італії українцями приземлився в "Борисполі": відео

      Найбільше українців евакуюють з Єгипту, де під час епідемії саме розпочинається курортний сезон.

      Евакуація українців з Єгипту

      • Рейс UTN4438 Шарм ель Шейх – Бориспіль (Київ), виліт о 02:55 за київським часом, авіаперевізник "Азур Ейр Україна";
      • Рейс SQP8134 Шарм ель Шейх – Львів, виліт о 04:15, Sky Up;
      • Рейс SQP8106 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 06:55, Sky Up;
      • Рейс SQP8002 Хургада – Бориспіль, виліт о 07:05, Sky Up;
      • Рейс WRC7664 Хургада – Бориспіль, виліт о 07:05, "Роза вітрів";
      • Рейс UTN4436 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 07:50, "Азур Ейр Україна";
      • Рейс WRC3052 Шарм ель Шейх – Дніпро, виліт о 07:55, "Роза вітрів";
      • Рейс AUI5242 Шарм ель Шейх – Харків, виліт о 09:00, МАУ;
      • Рейс SQP8146 Шарм ель Шейх – Одеса, виліт о 09:10, Sky Up;
      • Рейс WRC7658 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 09:20, "Роза вітрів";
      • Рейс UTN4460 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 12:00, "Азур Ейр";
      • Рейс JNK6014 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 14:00, "Джоніка";
      • Рейс SQP8132 Шарм ель Шейх – Львів, виліт о 14:15, Sky Up;
      • Рейс SQP8104 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт 14:50, Sky Up;
      • Рейс UTN4832 Шарм ель Шейх – Одеса, виліт о 15:30, "Азур Ейр";
      • Рейс UTN5732 Шарм ель Шейх – Харків, виліт о 15:50, "Азур Ейр";
      • Рейс SQP8004 Хургада – Бориспіль, виліт 16:00, Sky Up;
      • Рейс SQP8108 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт 16:55, Sky Up;
      • Рейс WRC7052 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 17:15, "Роза вітрів";
      • Рейс UTN4424 Хургада – Бориспіль, виліт о 18:00, "Азур Ейр";
      • Рейс SQP 8202 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 18:15, Sky Up;
      • Рейс AUI5202 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 20:20, МАУ;
      • Рейс AUI398 Каїр – Бориспіль, виліт о 4:50, МАУ.

      Евакуація українців з інших країн

      • Рейс AUI232 Нью-Йорк (США) – Бориспіль, виліт о 7:30 за київським часом, МАУ;
      • Рейс AUI242 Торонто (Канада) – Бориспіль, виліт о 5:15, МАУ;
      • Рейс AUI272 Бангкок (Таїланд) – Бориспіль, виліт ще 16 березня, МАУ;
      • Рейс AUI374 Дубаї (ОАЕ) – Бориспіль, виліт о 2:30, МАУ;
      • Рейс AUI518 Тбілісі (Грузія) – Бориспіль, виліт о 4:45, МАУ;
      • Рейс AUI602 Баку (Азербайджан) – Бориспіль, виліт о 3:55, МАУ;
      • Рейс AUI612 Єреван (Вірменія) – Бориспіль, виліт о 4:40, МАУ;
      • Рейс AUI716 Стамбул (Туреччина) – Бориспіль, виліт о 5:55, МАУ;
      • Рейс AUI778 Тель-Авів (Ізраїль) – Бориспіль, виліт о 5:30, МАУ;
      • Рейс AUI898 Кишинів (Молдова) – Бориспіль, виліт о 7:10, МАУ;
      • Рейс THY457 Стамбул (Туреччина) – Бориспіль, виліт 3 квітня, Turkish Airlines.

      Як ми і обіцяли, повертаємо українців додому. Зверніть увагу, що цей перелік буде оновлюватися,
      – підкреслив Владислав Криклій.


      Рейси, якими евакуйовуватимуть українців

       

      Карантин в Україні: в яких містах закриють торгові центри, кафе та ресторани
      16 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 авіація Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Таїланд Канада Новини Туреччини Новини США Єгипет Новини України
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