Україна евакуює своїх громадян з усього світу: оприлюднено перелік рейсів

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що попри закриття авіаційного сполучення, Україна продовжить евакуйовувати своїх громадян. Велика хвиля евакуції відбудеться вже у вівторок, 17 березня.

Перелік рейсів, які будуть пропущені на українських пунктах пропуску, міністр інфраструктури опублікував у своєму телеграмі.

До слова Спецборт з евакуйованими з Італії українцями приземлився в "Борисполі": відео

Найбільше українців евакуюють з Єгипту, де під час епідемії саме розпочинається курортний сезон.

Евакуація українців з Єгипту

Рейс UTN4438 Шарм ель Шейх – Бориспіль (Київ) , виліт о 02:55 за київським часом, авіаперевізник "Азур Ейр Україна";

, виліт о 02:55 за київським часом, авіаперевізник "Азур Ейр Україна"; Рейс SQP8134 Шарм ель Шейх – Львів , виліт о 04:15, Sky Up;

, виліт о 04:15, Sky Up; Рейс SQP8106 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 06:55, Sky Up;

, виліт о 06:55, Sky Up; Рейс SQP8002 Хургада – Бориспіль , виліт о 07:05, Sky Up;

, виліт о 07:05, Sky Up; Рейс WRC7664 Хургада – Бориспіль , виліт о 07:05, "Роза вітрів";

, виліт о 07:05, "Роза вітрів"; Рейс UTN4436 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 07:50, "Азур Ейр Україна";

, виліт о 07:50, "Азур Ейр Україна"; Рейс WRC3052 Шарм ель Шейх – Дніпро , виліт о 07:55, "Роза вітрів";

, виліт о 07:55, "Роза вітрів"; Рейс AUI5242 Шарм ель Шейх – Харків , виліт о 09:00, МАУ;

, виліт о 09:00, МАУ; Рейс SQP8146 Шарм ель Шейх – Одеса , виліт о 09:10, Sky Up;

, виліт о 09:10, Sky Up; Рейс WRC7658 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 09:20, "Роза вітрів";

, виліт о 09:20, "Роза вітрів"; Рейс UTN4460 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 12:00, "Азур Ейр";

, виліт о 12:00, "Азур Ейр"; Рейс JNK6014 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 14:00, "Джоніка";

, виліт о 14:00, "Джоніка"; Рейс SQP8132 Шарм ель Шейх – Львів , виліт о 14:15, Sky Up;

, виліт о 14:15, Sky Up; Рейс SQP8104 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт 14:50, Sky Up;

, виліт 14:50, Sky Up; Рейс UTN4832 Шарм ель Шейх – Одеса , виліт о 15:30, "Азур Ейр";

, виліт о 15:30, "Азур Ейр"; Рейс UTN5732 Шарм ель Шейх – Харків , виліт о 15:50, "Азур Ейр";

, виліт о 15:50, "Азур Ейр"; Рейс SQP8004 Хургада – Бориспіль , виліт 16:00, Sky Up;

, виліт 16:00, Sky Up; Рейс SQP8108 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт 16:55, Sky Up;

, виліт 16:55, Sky Up; Рейс WRC7052 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 17:15, "Роза вітрів";

, виліт о 17:15, "Роза вітрів"; Рейс UTN4424 Хургада – Бориспіль , виліт о 18:00, "Азур Ейр";

, виліт о 18:00, "Азур Ейр"; Рейс SQP 8202 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 18:15, Sky Up;

, виліт о 18:15, Sky Up; Рейс AUI5202 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 20:20, МАУ;

, виліт о 20:20, МАУ; Рейс AUI398 Каїр – Бориспіль, виліт о 4:50, МАУ.

Евакуація українців з інших країн

Рейс AUI232 Нью-Йорк (США) – Бориспіль , виліт о 7:30 за київським часом, МАУ;

, виліт о 7:30 за київським часом, МАУ; Рейс AUI242 Торонто (Канада) – Бориспіль , виліт о 5:15, МАУ;

, виліт о 5:15, МАУ; Рейс AUI272 Бангкок (Таїланд) – Бориспіль , виліт ще 16 березня, МАУ;

, виліт ще 16 березня, МАУ; Рейс AUI374 Дубаї (ОАЕ) – Бориспіль , виліт о 2:30, МАУ;

, виліт о 2:30, МАУ; Рейс AUI518 Тбілісі (Грузія) – Бориспіль , виліт о 4:45, МАУ;

, виліт о 4:45, МАУ; Рейс AUI602 Баку (Азербайджан) – Бориспіль , виліт о 3:55, МАУ;

, виліт о 3:55, МАУ; Рейс AUI612 Єреван (Вірменія) – Бориспіль , виліт о 4:40, МАУ;

, виліт о 4:40, МАУ; Рейс AUI716 Стамбул (Туреччина) – Бориспіль , виліт о 5:55, МАУ;

, виліт о 5:55, МАУ; Рейс AUI778 Тель-Авів (Ізраїль) – Бориспіль , виліт о 5:30, МАУ;

, виліт о 5:30, МАУ; Рейс AUI898 Кишинів (Молдова) – Бориспіль , виліт о 7:10, МАУ;

, виліт о 7:10, МАУ; Рейс THY457 Стамбул (Туреччина) – Бориспіль, виліт 3 квітня, Turkish Airlines.

Як ми і обіцяли, повертаємо українців додому. Зверніть увагу, що цей перелік буде оновлюватися,

– підкреслив Владислав Криклій.



Рейси, якими евакуйовуватимуть українців