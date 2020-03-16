Україна евакуює своїх громадян з усього світу: оприлюднено перелік рейсів
Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що попри закриття авіаційного сполучення, Україна продовжить евакуйовувати своїх громадян. Велика хвиля евакуції відбудеться вже у вівторок, 17 березня.
Перелік рейсів, які будуть пропущені на українських пунктах пропуску, міністр інфраструктури опублікував у своєму телеграмі.
До слова Спецборт з евакуйованими з Італії українцями приземлився в "Борисполі": відео
Найбільше українців евакуюють з Єгипту, де під час епідемії саме розпочинається курортний сезон.
Евакуація українців з Єгипту
- Рейс UTN4438 Шарм ель Шейх – Бориспіль (Київ), виліт о 02:55 за київським часом, авіаперевізник "Азур Ейр Україна";
- Рейс SQP8134 Шарм ель Шейх – Львів, виліт о 04:15, Sky Up;
- Рейс SQP8106 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 06:55, Sky Up;
- Рейс SQP8002 Хургада – Бориспіль, виліт о 07:05, Sky Up;
- Рейс WRC7664 Хургада – Бориспіль, виліт о 07:05, "Роза вітрів";
- Рейс UTN4436 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 07:50, "Азур Ейр Україна";
- Рейс WRC3052 Шарм ель Шейх – Дніпро, виліт о 07:55, "Роза вітрів";
- Рейс AUI5242 Шарм ель Шейх – Харків, виліт о 09:00, МАУ;
- Рейс SQP8146 Шарм ель Шейх – Одеса, виліт о 09:10, Sky Up;
- Рейс WRC7658 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 09:20, "Роза вітрів";
- Рейс UTN4460 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 12:00, "Азур Ейр";
- Рейс JNK6014 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 14:00, "Джоніка";
- Рейс SQP8132 Шарм ель Шейх – Львів, виліт о 14:15, Sky Up;
- Рейс SQP8104 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт 14:50, Sky Up;
- Рейс UTN4832 Шарм ель Шейх – Одеса, виліт о 15:30, "Азур Ейр";
- Рейс UTN5732 Шарм ель Шейх – Харків, виліт о 15:50, "Азур Ейр";
- Рейс SQP8004 Хургада – Бориспіль, виліт 16:00, Sky Up;
- Рейс SQP8108 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт 16:55, Sky Up;
- Рейс WRC7052 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 17:15, "Роза вітрів";
- Рейс UTN4424 Хургада – Бориспіль, виліт о 18:00, "Азур Ейр";
- Рейс SQP 8202 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 18:15, Sky Up;
- Рейс AUI5202 Шарм ель Шейх – Бориспіль, виліт о 20:20, МАУ;
- Рейс AUI398 Каїр – Бориспіль, виліт о 4:50, МАУ.
Евакуація українців з інших країн
- Рейс AUI232 Нью-Йорк (США) – Бориспіль, виліт о 7:30 за київським часом, МАУ;
- Рейс AUI242 Торонто (Канада) – Бориспіль, виліт о 5:15, МАУ;
- Рейс AUI272 Бангкок (Таїланд) – Бориспіль, виліт ще 16 березня, МАУ;
- Рейс AUI374 Дубаї (ОАЕ) – Бориспіль, виліт о 2:30, МАУ;
- Рейс AUI518 Тбілісі (Грузія) – Бориспіль, виліт о 4:45, МАУ;
- Рейс AUI602 Баку (Азербайджан) – Бориспіль, виліт о 3:55, МАУ;
- Рейс AUI612 Єреван (Вірменія) – Бориспіль, виліт о 4:40, МАУ;
- Рейс AUI716 Стамбул (Туреччина) – Бориспіль, виліт о 5:55, МАУ;
- Рейс AUI778 Тель-Авів (Ізраїль) – Бориспіль, виліт о 5:30, МАУ;
- Рейс AUI898 Кишинів (Молдова) – Бориспіль, виліт о 7:10, МАУ;
- Рейс THY457 Стамбул (Туреччина) – Бориспіль, виліт 3 квітня, Turkish Airlines.
Як ми і обіцяли, повертаємо українців додому. Зверніть увагу, що цей перелік буде оновлюватися,
– підкреслив Владислав Криклій.
Рейси, якими евакуйовуватимуть українців