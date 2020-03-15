Спецборт з евакуйованими з Італії українцями приземлився в "Борисполі": відео

Україна 15 березня провела евакуацію своїх громадян з Італії. Спецборт авіакомпанії SkyUp забрав 123 людей з аеропорту Венеції. Серед них – 98 людей, які застрягли в автобусах на кордоні зі Словенією 12 березня. Ще 27 осіб – це ті, хто захотіли евакуюватися, відгукнувшись на заклик дипломатів.

Так, близько 22:30 літак приземлився в аеропорті "Бориспіль". На брифінгу, що передував прильоту українців, глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив: усі без виключення пасажири борту здорові. Перед оглядом українських медиків три перевірки їм провели італійські лікарі.

Детальніше про спецрейс та заходи евакуації Евакуація українців з Італії: все, що відомо про літак, персонал та пасажирів

Усі пасажири підписали згоду на добровільну самоізоляцію. У разі її порушення на них чекатиме покарання.



Евакуйовані з Італії українці покидають борт літака / Скріншот із відеотрансляції Офісу Президента

До прибулого літака швидко доправили автобус, у який почали з борту переходити українці. Усі вони у захисних масах, екіпаж одягнений у спецодяг.



Евакуйовані з Італії українці / Скріншот із відеотрансляції Офісу Президента



Екіпаж у спецодязі / Скріншот з відеотрансляції Офісу Президента

Літак з евакуйованими з Італії українцями, які намагалися повернутися на батьківщину, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією в рамках протидії поширенню нового корнавірусу Covid-19, прибув у неділю ввечері в міжнародний аеропорт "Бориспіль",

– мовиться у повідомленні Офісу Президента на фейсбук-сторінці.

Зустріч евакуйованих з Італії українців: онлайн-трансляція

Що відомо про українців, які застрягли на італійсько-словенському кордоні?У ніч на 13 березня словенські прикордонники завернули два автобуси з українцями, які поверталися з Італії. На батьківщину хотіли повернутися близько 100 наших громадян. Прикордонники їх не пустили, оскільки Словенія не допускає у свої межі іноземців через карантин.



Люди тривалий час перебували на кордоні між Італією та Словенією у підвислому стані. Справою ретельно зайнялося МЗС, яке вирішило евакуювати громадян України. Під свій контроль справу взяв і президент Володимир Зеленський.



Фірма SkyUp безкоштовно надала для евакуації свій літак. Після висадки усіх евакуйованих його ретельно продезінфікують.