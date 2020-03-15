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      Евакуація українців з Італії: спецборт SkyUp вже вирушив у Венецію

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      З Італії українців евакуйовуватиме літак SkyUp / Ілюстративне фото / 5 канал

      Заблокованих в Італії українців, евакуйовуватиме спецрейс компанії SkyUp. Літак вже вирушив у Венецію, саме звідти забиратимуть громадян, що не можуть повернутися додому через суворі карантинні заходи.

      Громадяни намагалися повернутися в Україну самостійно, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією. Рейс виконується за ініціативи президента Володимира Зеленського та на виконання рішення уряду. Про це інформує пресслужба SkyUp на фейсбук-сторінці.

      Це тільки перший борт, який здійснює евакуацію українців, що не можуть повернутися додому через карантин. О 16:00 літак SkyUp Airlines вилетів на виконання спеціального рейсу,
      – інформують там.

      Що відомо про спецборт для евакуації українців:

      • З Італії їх забиратиме Boeing 737 - 700, рейс UR-SQD. Літак розрахований на 149 пасажирів. Поки літаком планують забрати 95 осіб.
      • До команди входять: екіпаж судна і медичні працівники Центру медицини катастроф. Вони забезпечені дезініфікуючими засобами та масками.
      • Маршрут літака: Київ (аеропорт "Бориспіль") – Венеція (аеропорт "Марко Поло").

      Як перевірятимуть стан здоров’я пасажирів:

      Медичний огляд пасажирів здійснюватимуть в Італії до посадки на літак. Під час польоту лікарі проводитимуть медико-санітарний нагляд.
      Після прибуття в Україну всі евакуйовані зобов’язані здійснити 14-денну ізоляцію.

      Що відбуватиметься з екіпажем:

      Екіпаж не виходить з літака в зону карантину, тому для нього нема підстав здійснювати самоізоляцію.

      Що відбуватиметься з літаком:

      За ініціативи авіакомпанії, після виконання рейсу на борту буде проведено дезінфекцію і прибирання згідно з технологією, визначеною аеропортом. Після обробки літак провітрять та виконають його генеральне прибирання.

      Новина доповнюється...

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Інфекція у Європі Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні авіація Новини України Новини політики
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