Эвакуация украинцев из Италии: спецборт SkyUp уже отправился в Венецию

Заблокированных в Италии украинцев, будет эвакуировать спецрейс компании SkyUp. Самолет уже отправился в Венецию, именно оттуда будут забирать граждан, которые не могут вернуться домой из-за строгих карантинных мер.

Граждане пытались вернуться в Украину самостоятельно, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией. Рейс выполняется по инициативе президента Владимира Зеленского и на выполнение решения правительства. Об этом информирует пресс-служба SkyUp на фейсбук-странице.

Это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина. В 16:00 самолет SkyUp Airlines вылетел на выполнение специального рейса,

– информируют там.

Что известно о спецборте для эвакуации украинцев:

Из Италии их будет забирать Boeing 737 - 700, рейс UR-SQD. Самолет рассчитан на 149 пассажиров. Пока самолетом планируют забрать 95 человек.

В команду входят: экипаж судна и медицинские работники Центра медицины катастроф. Они снабжены дезинифицирующими средствами и масками.

Маршрут самолета: Киев (аэропорт "Борисполь") – Венеция (аэропорт Марко Поло).

Как будут проверять состояние здоровья пассажиров:

Медицинский осмотр пассажиров будут производить в Италии до посадки на самолет. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор.

После прибытия в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную изоляцию.

Что будет происходить с экипажем:

Экипаж не выходит из самолета в зону карантина, поэтому для него нет оснований осуществлять самоизоляцию.

Что будет происходить с самолетом:

По инициативе авиакомпании, после выполнения рейса на борту будет проведена дезинфекция и уборка согласно технологии, определенной аэропортом. После обработки самолет проветрят и выполнят его генеральную уборку.

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