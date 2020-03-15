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      Эвакуация украинцев из Италии: спецборт SkyUp уже отправился в Венецию

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      Заблокированных в Италии украинцев, будет эвакуировать спецрейс компании SkyUp. Самолет уже отправился в Венецию, именно оттуда будут забирать граждан, которые не могут вернуться домой из-за строгих карантинных мер.

      Граждане пытались вернуться в Украину самостоятельно, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией. Рейс выполняется по инициативе президента Владимира Зеленского и на выполнение решения правительства. Об этом информирует пресс-служба SkyUp на фейсбук-странице.

      Это только первый борт, который осуществляет эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина. В 16:00 самолет SkyUp Airlines вылетел на выполнение специального рейса,
      – информируют там.

      Что известно о спецборте для эвакуации украинцев:

      Из Италии их будет забирать Boeing 737 - 700, рейс UR-SQD. Самолет рассчитан на 149 пассажиров. Пока самолетом планируют забрать 95 человек.
      В команду входят: экипаж судна и медицинские работники Центра медицины катастроф. Они снабжены дезинифицирующими средствами и масками.
      Маршрут самолета: Киев (аэропорт "Борисполь") – Венеция (аэропорт Марко Поло).

      Как будут проверять состояние здоровья пассажиров:

      Медицинский осмотр пассажиров будут производить в Италии до посадки на самолет. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор.
      После прибытия в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную изоляцию.

      Что будет происходить с экипажем:

      Экипаж не выходит из самолета в зону карантина, поэтому для него нет оснований осуществлять самоизоляцию.

      Что будет происходить с самолетом:

      По инициативе авиакомпании, после выполнения рейса на борту будет проведена дезинфекция и уборка согласно технологии, определенной аэропортом. После обработки самолет проветрят и выполнят его генеральную уборку.

      Новость дополняется...

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Инфекция в Европе Карантин в Украине 2020 авиация Новости Украины Новости политики
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