Украина эвакуирует своих граждан со всего мира: обнародован перечень рейсов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что, несмотря на закрытие авиационного сообщения, Украина продолжит эвакуировать своих граждан. Большая волна евакуции состоится уже во вторник, 17 марта.

Перелік рейсів, які будуть пропущені на українських пунктах пропуску, міністр інфраструктури опублікував у своєму телеграмі.

До слова Спецборт з евакуйованими з Італії українцями приземлився в "Борисполі": відео

Найбільше українців евакуюють з Єгипту, де під час епідемії саме розпочинається курортний сезон.

Евакуація українців з Єгипту

Рейс UTN4438 Шарм ель Шейх – Бориспіль (Київ) , виліт о 02:55 за київським часом, авіаперевізник "Азур Ейр Україна";

, виліт о 02:55 за київським часом, авіаперевізник "Азур Ейр Україна"; Рейс SQP8134 Шарм ель Шейх – Львів , виліт о 04:15, Sky Up;

, виліт о 04:15, Sky Up; Рейс SQP8106 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 06:55, Sky Up;

, виліт о 06:55, Sky Up; Рейс SQP8002 Хургада – Бориспіль , виліт о 07:05, Sky Up;

, виліт о 07:05, Sky Up; Рейс WRC7664 Хургада – Бориспіль , виліт о 07:05, "Роза вітрів";

, виліт о 07:05, "Роза вітрів"; Рейс UTN4436 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 07:50, "Азур Ейр Україна";

, виліт о 07:50, "Азур Ейр Україна"; Рейс WRC3052 Шарм ель Шейх – Дніпро , виліт о 07:55, "Роза вітрів";

, виліт о 07:55, "Роза вітрів"; Рейс AUI5242 Шарм ель Шейх – Харків , виліт о 09:00, МАУ;

, виліт о 09:00, МАУ; Рейс SQP8146 Шарм ель Шейх – Одеса , виліт о 09:10, Sky Up;

, виліт о 09:10, Sky Up; Рейс WRC7658 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 09:20, "Роза вітрів";

, виліт о 09:20, "Роза вітрів"; Рейс UTN4460 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 12:00, "Азур Ейр";

, виліт о 12:00, "Азур Ейр"; Рейс JNK6014 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 14:00, "Джоніка";

, виліт о 14:00, "Джоніка"; Рейс SQP8132 Шарм ель Шейх – Львів , виліт о 14:15, Sky Up;

, виліт о 14:15, Sky Up; Рейс SQP8104 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт 14:50, Sky Up;

, виліт 14:50, Sky Up; Рейс UTN4832 Шарм ель Шейх – Одеса , виліт о 15:30, "Азур Ейр";

, виліт о 15:30, "Азур Ейр"; Рейс UTN5732 Шарм ель Шейх – Харків , виліт о 15:50, "Азур Ейр";

, виліт о 15:50, "Азур Ейр"; Рейс SQP8004 Хургада – Бориспіль , виліт 16:00, Sky Up;

, виліт 16:00, Sky Up; Рейс SQP8108 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт 16:55, Sky Up;

, виліт 16:55, Sky Up; Рейс WRC7052 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 17:15, "Роза вітрів";

, виліт о 17:15, "Роза вітрів"; Рейс UTN4424 Хургада – Бориспіль , виліт о 18:00, "Азур Ейр";

, виліт о 18:00, "Азур Ейр"; Рейс SQP 8202 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 18:15, Sky Up;

, виліт о 18:15, Sky Up; Рейс AUI5202 Шарм ель Шейх – Бориспіль , виліт о 20:20, МАУ;

, виліт о 20:20, МАУ; Рейс AUI398 Каїр – Бориспіль, виліт о 4:50, МАУ.

Евакуація українців з інших країн

Рейс AUI232 Нью-Йорк (США) – Бориспіль , виліт о 7:30 за київським часом, МАУ;

, виліт о 7:30 за київським часом, МАУ; Рейс AUI242 Торонто (Канада) – Бориспіль , виліт о 5:15, МАУ;

, виліт о 5:15, МАУ; Рейс AUI272 Бангкок (Таїланд) – Бориспіль , виліт ще 16 березня, МАУ;

, виліт ще 16 березня, МАУ; Рейс AUI374 Дубаї (ОАЕ) – Бориспіль , виліт о 2:30, МАУ;

, виліт о 2:30, МАУ; Рейс AUI518 Тбілісі (Грузія) – Бориспіль , виліт о 4:45, МАУ;

, виліт о 4:45, МАУ; Рейс AUI602 Баку (Азербайджан) – Бориспіль , виліт о 3:55, МАУ;

, виліт о 3:55, МАУ; Рейс AUI612 Єреван (Вірменія) – Бориспіль , виліт о 4:40, МАУ;

, виліт о 4:40, МАУ; Рейс AUI716 Стамбул (Туреччина) – Бориспіль , виліт о 5:55, МАУ;

, виліт о 5:55, МАУ; Рейс AUI778 Тель-Авів (Ізраїль) – Бориспіль , виліт о 5:30, МАУ;

, виліт о 5:30, МАУ; Рейс AUI898 Кишинів (Молдова) – Бориспіль , виліт о 7:10, МАУ;

, виліт о 7:10, МАУ; Рейс THY457 Стамбул (Туреччина) – Бориспіль, виліт 3 квітня, Turkish Airlines.

Як ми і обіцяли, повертаємо українців додому. Зверніть увагу, що цей перелік буде оновлюватися,

– підкреслив Владислав Криклій.



Рейси, якими евакуйовуватимуть українців