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      Более 100 украинцев застряли на Шри-Ланке: видео и детали

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      Из-за закрытия авиасообщения более сотни украинцев, которые отдыхали на Шри-Ланке, застряли в этой стране. Они должны были лететь в Украину с пересадкой в Арабских Эмиратах, но рейс из ОАЭ отменили.

      Украинским туристам сказали, что они не смогут вылететь с острова в ОАЭ, пока Украина не подтвердит, что впустит граждан. Об этом они сами рассказали в видео, которое публикует "Думская".

      К слову Украина эвакуирует своих граждан со всего мира: обнародован перечень рейсов

      При этом туроператор Join Up, как утверждают сами украинцы, застрявшие на Шри-Ланке, направил всем им сообщение, что они смогут беспрепятственно попасть в Украину.

      Поэтому около сотни украинцев оказались в ситуации, когда они не могут вернуться в родную страну, в консульстве на их звонки не отвечают, а денег, чтобы и дальше находиться на Шри-Ланке, в них нет.

      На опубликованных кадрах видно, что в островной стране застряли также люди пожилого возраста и даже дети. Все они уверяют, что "проводя свой отдых, не нашли возможности в определенные сроки вернуться в Украину".

      Обращение украинцев, которые застряли на Шри-Ланке: смотрите видео

      Почему украинцы не могут вернуться домой? Для того, чтобы уберечься от распространения коронавируса в Украине, власти ввели карантин на период трех недель. Начиная с 17 марта, в частности, закрыто авиасообщение с другими государствами.

      О таких шагах было сообщено заранее – чтобы не возникало подобных ситуаций. Впрочем многие не захотел откладывать запланированный отпуск, поэтому отправились за границу, несмотря на то, что они не скоро смогут вернуться домой.

      В Черновцах умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус
      16 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины ОАЭ Украинские туристы застряли за рубежом
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