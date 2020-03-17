Более 100 украинцев застряли на Шри-Ланке: видео и детали
Из-за закрытия авиасообщения более сотни украинцев, которые отдыхали на Шри-Ланке, застряли в этой стране. Они должны были лететь в Украину с пересадкой в Арабских Эмиратах, но рейс из ОАЭ отменили.
Украинским туристам сказали, что они не смогут вылететь с острова в ОАЭ, пока Украина не подтвердит, что впустит граждан. Об этом они сами рассказали в видео, которое публикует "Думская".
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При этом туроператор Join Up, как утверждают сами украинцы, застрявшие на Шри-Ланке, направил всем им сообщение, что они смогут беспрепятственно попасть в Украину.
Поэтому около сотни украинцев оказались в ситуации, когда они не могут вернуться в родную страну, в консульстве на их звонки не отвечают, а денег, чтобы и дальше находиться на Шри-Ланке, в них нет.
На опубликованных кадрах видно, что в островной стране застряли также люди пожилого возраста и даже дети. Все они уверяют, что "проводя свой отдых, не нашли возможности в определенные сроки вернуться в Украину".
Обращение украинцев, которые застряли на Шри-Ланке: смотрите видео
Почему украинцы не могут вернуться домой? Для того, чтобы уберечься от распространения коронавируса в Украине, власти ввели карантин на период трех недель. Начиная с 17 марта, в частности, закрыто авиасообщение с другими государствами.
О таких шагах было сообщено заранее – чтобы не возникало подобных ситуаций. Впрочем многие не захотел откладывать запланированный отпуск, поэтому отправились за границу, несмотря на то, что они не скоро смогут вернуться домой.