00:00
17 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кремлівські чаклуни проти коронавірусу. Рогозін і дама його серця
      Вєсті Кремля
      23:06, 16 березня
      Вєсті.UA: Гордон поборе коронавірус. Тріщина в “Слузі народу”
      Вєсті.UA
      19:49, 16 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА

      В усій Україні від 17 березня ввели посилений карантин

      -
      В усій Україні ввели посилений карантин / пресслужби Кабміну

      Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Володимира Зеленського і ввів посилені обмежувальні заходи на території усієї України. Відтак, усі розважальні центри, спортивні клуби закриють, а міжміські маршрути скасували.

      Зробили це заради уникнення поширення коронавірусу. До обмежень українців просять поставитися із розумінням та відповідальністю. Рішення Кабміну опублікував у своєму телеграмі нардеп Олексій Гончаренко.

      До цього Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

      Які обмеження будуть діяти з 17 березня:

      • Заборонено приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, спортивним закладам, ресторанам, кафе, кінотеатрам та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, а українці зможуть замовити її доставку.
      • З 12:00 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також робота метро. Перевезення пасажирів у містах може здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі та до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю. Нацполіція буде контролювати дотримання цих норм.
      • Запроваджено у Чернівецькій та Житомирській областях режим надзвичайної ситуації.
      • Тимчасово заборонено планові заходи і операції у лікарнях, їх частково перекваліфікують у заклади медичної допомоги.
      • Заборонено масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. 

      Нагадаємо, в Україні на 16 березня лабораторно підтверджено 7 випадків коронавірусу: й з них один – летальний. 4 випадки виявили у Чернівецькій області, 1 смертельний – у Житомирській, ще два у Києві.

      Карантин в усій Україні
      Пропозиції Зеленського щодо заборон на період карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
       

      Перехід на літній час: коли в Україні переводять годинники
      16 березня
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Новини політики Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 16 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      16 березня , 23:20 Ірина Венедіктова може стати генпрокурором: що про неї відомо
      Вероніка Климська
      16 березня , 22:00 Коронавірус головного мозку у В'єтнамі, або Дискримінація європейця в Азії
      Блог Соцмережі
      13 березня , 20:02 Ринок землі: інвестиційні можливості
      16 березня , 13:21 Дмитро Чінь з Concert.ua розповів про ситуацію із перенесенням та скасуванням концертів
      16 березня , 21:31 Головні новини 16 березня: смерть українки з підозрою на Covid-19 і введення жорстких обмежень
      Ірина Вихрущ
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук