В усій Україні від 17 березня ввели посилений карантин

Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Володимира Зеленського і ввів посилені обмежувальні заходи на території усієї України. Відтак, усі розважальні центри, спортивні клуби закриють, а міжміські маршрути скасували.

Зробили це заради уникнення поширення коронавірусу. До обмежень українців просять поставитися із розумінням та відповідальністю. Рішення Кабміну опублікував у своєму телеграмі нардеп Олексій Гончаренко.

До цього Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

Які обмеження будуть діяти з 17 березня:

Заборонено приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, спортивним закладам, ресторанам, кафе, кінотеатрам та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, а українці зможуть замовити її доставку.

та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, а українці зможуть замовити її доставку. З 12:00 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення , а також робота метро. Перевезення пасажирів у містах може здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі та до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю. Нацполіція буде контролювати дотримання цих норм.

, а також робота метро. Перевезення пасажирів у містах може здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі та до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю. Запроваджено у Чернівецькій та Житомирській областях режим надзвичайної ситуації.

режим Тимчасово заборонено планові заходи і операції у лікарнях , їх частково перекваліфікують у заклади медичної допомоги.

, їх частково перекваліфікують у заклади медичної допомоги. Заборонено масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями.

Нагадаємо, в Україні на 16 березня лабораторно підтверджено 7 випадків коронавірусу: й з них один – летальний. 4 випадки виявили у Чернівецькій області, 1 смертельний – у Житомирській, ще два у Києві.



Пропозиції Зеленського щодо заборон на період карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

