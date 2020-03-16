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      Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      В Україні можуть ввести низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Серед них – заборонити приймати відвідувачів закладам культури, харчування та інших послуг, заборонити залізничне, автобусне та авіасполучення між містами тощо.

      Про це у своєму новому відеозверненні розповів глава держави Володимир Зеленський. Він зауважив, що пропонує Кабінету Міністрів ввести ці обмеження під час свого вечірнього засідання 16 березня.

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      Від сьогодні я буду максимально часто інформувати вас про поширення коронавірусної інфекції в Україні. Станом на 16 березня в Україні – 79 підозр на коронавірус, 5 із них, на жаль, підтвердились, 10 – ще опрацьовуються. Сьогодні ввечері (16 березня – 24 канал) відбудеться засідання уряду, я закликаю міністрів України прийняти низку важливих рішень,
      – сказав президент.

      Які обмеження пропонує ввести Зеленський:

      • З 00:00 17 березня заборонити приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, спортивним закладам, ресторанам, кафе, кінотеатрам та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, а українці зможуть замовити її доставку.
      • З 12:00 18 березня заборонити залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів. Перевезення пасажирів у містах може здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі та до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.
      • Провести перемовини з МВФ про надання фінансової підтримки Україні для подолання наслідків коронавірусу.
      • Від Нацбанку, Мінфіну, державних і приватних банків очікується створення програми кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, концепція податкових змін.
      • Громадяни, що отримують пенсію, менше 5 тисяч гривень, мають отримати доплату у розмірі 1000 гривень.
      • В областях, де були підтверджені випадки коронавірусу (Чернівецька і Житомирська), запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня.
      • Тимчасово заборонити планові заходи і операції у лікарнях, здійснити часткове перекваліфікування закладів медичної допомоги.
      • Розробити механізм доставки ліків працівникам Укрпошти для людей похилого віку.
      • Заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідерів церков мають поставитися до цього з розумінням.
      • Обмежити експорт продуктів харчування.
      • Міністерствам, головам ОДА, місцевій владі забезпечити безперебійну роботу продуктових і господарських магазинів, аптек, АЗС, банків, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури та вантажного транспорту.

      "Особливо важлива зараз робота Верховної Ради. Парламент має ухвалювати життєво важливі для економіки України закони. Без них – економічна кома. В такі часи всі парламентарі мають усвідомити свою відповідальність", – додав Зеленський про роботу нардепів.

      Зеленський пропонує Кабміну ввести нові карантинні обмеження: відео

      Які карантинні заходи діють в Україні вже тепер:

      • В Україні по всій території 12 березня оголосили  карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
      • Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпек вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.
      • Окрім того, Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.
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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Новини політики
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