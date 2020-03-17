Во всей Украине с 17 марта ввели усиленный карантин

Кабинет Министров поддержал инициативу Владимира Зеленского и ввел усиленные ограничительные меры на территории всей Украины. Следовательно, все развлекательные центры, спортивные клубы закроют, а междугородние маршруты отменили.

Сделали это во избежание распространения коронавируса. К ограничениям украинцев просят отнестись с пониманием и ответственностью. Решение Кабмина опубликовал в своем телеграме нардеп Алексей Гончаренко.

До этого Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса: видео

Какие ограничения будут действовать с 17 марта:

Запрещено принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, спортивным заведениям, ресторанам, кафе, кинотеатрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, а украинцы смогут заказать ее доставку.

Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, а украинцы смогут заказать ее доставку. С 12:00 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки , а также работа метро. Перевозки пассажиров в городах могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Нацполиция будет контролировать соблюдение этих норм.

, а также работа метро. Перевозки пассажиров в городах могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. В Черновицкой и Житомирской областях введен режим чрезвычайной ситуации.

введен режим Временно запрещены плановые мероприятия и операции в больницах , их частично переквалифицируют в учреждения медицинской помощи.

, их частично переквалифицируют в учреждения медицинской помощи. Запрещены массовые мероприятия с участием больше 10 человек, включительно с обрядами и церемониями.

Напомним, в Украине на 16 марта лабораторно подтверждено 7 случаев коронавируса: один из них – летальный. 4 случая обнаружили в Черновицкой области, еще два – в Киеве, 1 смертельный – на Житомирщине.



Предложения Зеленского по запретам на период карантина в Украине / инфографика 24 канала

