Во всей Украине с 17 марта ввели усиленный карантин
Кабинет Министров поддержал инициативу Владимира Зеленского и ввел усиленные ограничительные меры на территории всей Украины. Следовательно, все развлекательные центры, спортивные клубы закроют, а междугородние маршруты отменили.
Сделали это во избежание распространения коронавируса. К ограничениям украинцев просят отнестись с пониманием и ответственностью. Решение Кабмина опубликовал в своем телеграме нардеп Алексей Гончаренко.
До этого Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса: видео
Какие ограничения будут действовать с 17 марта:
- Запрещено принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, спортивным заведениям, ресторанам, кафе, кинотеатрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, а украинцы смогут заказать ее доставку.
- С 12:00 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки, а также работа метро. Перевозки пассажиров в городах могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Нацполиция будет контролировать соблюдение этих норм.
- В Черновицкой и Житомирской областях введен режим чрезвычайной ситуации.
- Временно запрещены плановые мероприятия и операции в больницах, их частично переквалифицируют в учреждения медицинской помощи.
- Запрещены массовые мероприятия с участием больше 10 человек, включительно с обрядами и церемониями.
Напомним, в Украине на 16 марта лабораторно подтверждено 7 случаев коронавируса: один из них – летальный. 4 случая обнаружили в Черновицкой области, еще два – в Киеве, 1 смертельный – на Житомирщине.
Предложения Зеленского по запретам на период карантина в Украине / инфографика 24 канала