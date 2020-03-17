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      Во всей Украине с 17 марта ввели усиленный карантин

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      Кабинет Министров поддержал инициативу Владимира Зеленского и ввел усиленные ограничительные меры на территории всей Украины. Следовательно, все развлекательные центры, спортивные клубы закроют, а междугородние маршруты отменили.

      Сделали это во избежание распространения коронавируса. К ограничениям украинцев просят отнестись с пониманием и ответственностью. Решение Кабмина опубликовал в своем телеграме нардеп Алексей Гончаренко.

      До этого Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса: видео

      Какие ограничения будут действовать с 17 марта:

      • Запрещено принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, спортивным заведениям, ресторанам, кафе, кинотеатрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, а украинцы смогут заказать ее доставку.
      • С 12:00 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки, а также работа метро. Перевозки пассажиров в городах могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Нацполиция будет контролировать соблюдение этих норм.
      • В Черновицкой и Житомирской областях введен режим чрезвычайной ситуации.
      • Временно запрещены плановые мероприятия и операции в больницах, их частично переквалифицируют в учреждения медицинской помощи.
      • Запрещены массовые мероприятия с участием больше 10 человек, включительно с обрядами и церемониями.

      Напомним, в Украине на 16 марта лабораторно подтверждено 7 случаев коронавируса: один из них – летальный. 4 случая обнаружили в Черновицкой области, еще два – в Киеве, 1 смертельный – на Житомирщине.

      Карантин в усій Україні
      Предложения Зеленского по запретам на период карантина в Украине / инфографика 24 канала
       

      Дезинфекция с вертолетов: в соцсетях распространяют фейки о коронавирусе
      16 марта
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Новости политики Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины
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