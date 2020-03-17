Скільки українців повернулися додому після закриття кордонів

Кордон України за добу 16 березня перетнули майже 86,5 тисячі людей як на в’їзд, так і на виїзд. Більшість з них – понад 50 тисяч – це українці, які поверталися додому з закордону.

З опівночі 16 березня до опівночі 17 березня з понад 13 тисяч іноземців, які перетинали кордон України, понад 10 тисяч прослідували на виїзд. У в’їзді до України за добу відмовили майже 400 іноземцям, повідомили у Держприкордонслужбі.

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Разом з представниками санітарного контролю проводиться опитування щодо стану здоров’я та вимірювання температури тіла осіб, які в’їжджають в Україну,

– повідомили українські прикордонники.

Вони також відзначили, що загалом трафік на кордоні суттєво знизився. Наприклад, 15 березня кордон перетнули всього близько 144 тисяч людей. Найближчим часом очікується подальше зменшення руху через кордон.

Що відомо про обмеження на кордонах через коронавірус

З 16 березня Україна обмежила пропуск іноземців на свою територію.

Було призупинено роботу близько сотні пунктів пропуску, введені обмеження на пропуск через КПВВ в зоні проведення ООС, а також з окупованим Кримом.

Крім того, в ніч проти 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне та автомобільне (для автобусів) сполучення.

Які обмеження діють в Україні на період карантину через коронавірус:



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу