В’їзди в окупований Крим закривають до 3 квітня

Через загрозу поширення коронавірусу тимчасово не працюватимуть контрольні пункти в‘їзду та виїзду на окупований Крим. Обмеження триватимуть до 3 квітня.

Про обмеження перетину пунктів пропуску в Крим повідомляє пресслужба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

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Для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу, в’їхати та виїхати з території окупованого Криму буде неможливо до 3 квітня.

Хто зможе перетнути кордон

громадяни України та члени їхніх сімей;

люди, які забезпечують захист національних інтересів або виконують міжнародні зобов’язання;

представники дипломатичних установ та гуманітарних місій.

В’їзд та виїзд інших категорій іноземців та осіб без громадянства можливий лише після погодження з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Держприкордонслужбою.

У відомстві наголосили, що до обмежень вдалися, щоб зменшити потік можливо інфікованих громадян України через КПВВ та захистити людей. Насамперед – літніх людей, адже згідно із медичною статистикою для них коронавірус є найбільш небезпечним.

Основне про коронавірус в Україні

В Україні впровадили загальнонаціональний карантин . Він триватиме з 12 березня до 4 квітня. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.

. Він триватиме з Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти. 16 березня Україна закрила кордон для іноземців, а з 17 березня припинили авіасполучення .

для іноземців, а з 17 березня . Тимчасово припинили працювати культурно-розважальні та торгові заклади. Винятки – продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки та страхові компанії.

З 18 березня припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

З 17 березня не працюватиме метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

у Києві, Харкові та Дніпрі. Збір людей кількістю понад 10 осіб заборонений. Продавців, які працюватимуть без масок, штрафуватимуть.

Важливо! Рада зібралася на позачергове засідання. Планують ухвалити "коронавірусний законопроєкт" та низку інших документів. Крім того, заплановане засідання РНБО, на якому можуть обговорити впровадження надзвичайного стану по всій Україні.



Пропозиції Зеленського щодо заборон на період карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу