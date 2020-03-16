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      Росія до 1 травня закриває кордони для іноземців

      -
      Росія закриває кордон для іноземців / censor.net

      Через поширення коронавірусу РФ, як і багато європейських країн, вирішила перекрити свої кордони. З 18 березня до Росії не зможуть в'їхати не її громадяни.

      Заборона на перетин кордону почнеться 18 березня і триватиме до 1 травня. Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабінету Міністрів РФ.

      Що у нас В Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення

      Окремо виділений пункт, що в'їхати також не зможуть особи без громадянства та громадяни Білорусі. 

      Однак має новвоедення низку винятків, пускатимуть до Росії:

      • співробітників диппредставництв і консульських установ у РФ,
      • водіїв автомобілів міжнародного автомобільного сполучення,
      • екіпажів повітряних, морських і річкових суден, поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення,
      • членів офіційних делегацій і осіб, що мають дипломатичні, службові, звичайні приватні візи, видані у зв'язку зі смертю близького родича,
      • осіб, які постійно проживають на території РФ
      • осіб, які прямують транзитом через повітряні пункти пропуску.
         
       

       

      У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини політики Коронавірус Covid-19 Новини Росії
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