Росія до 1 травня закриває кордони для іноземців

Через поширення коронавірусу РФ, як і багато європейських країн, вирішила перекрити свої кордони. З 18 березня до Росії не зможуть в'їхати не її громадяни.

Заборона на перетин кордону почнеться 18 березня і триватиме до 1 травня. Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабінету Міністрів РФ.

Що у нас В Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення

Окремо виділений пункт, що в'їхати також не зможуть особи без громадянства та громадяни Білорусі.

Однак має новвоедення низку винятків, пускатимуть до Росії: