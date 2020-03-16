Росія до 1 травня закриває кордони для іноземців
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Через поширення коронавірусу РФ, як і багато європейських країн, вирішила перекрити свої кордони. З 18 березня до Росії не зможуть в'їхати не її громадяни.
Заборона на перетин кордону почнеться 18 березня і триватиме до 1 травня. Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабінету Міністрів РФ.
Що у нас В Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення
Окремо виділений пункт, що в'їхати також не зможуть особи без громадянства та громадяни Білорусі.
Однак має новвоедення низку винятків, пускатимуть до Росії:
- співробітників диппредставництв і консульських установ у РФ,
- водіїв автомобілів міжнародного автомобільного сполучення,
- екіпажів повітряних, морських і річкових суден, поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення,
- членів офіційних делегацій і осіб, що мають дипломатичні, службові, звичайні приватні візи, видані у зв'язку зі смертю близького родича,
- осіб, які постійно проживають на території РФ
- осіб, які прямують транзитом через повітряні пункти пропуску.
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