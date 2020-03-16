Россия до 1 мая закрывает границы для иностранцев

Из-за распространения коронавируса РФ, как и многие европейские страны, решила перекрыть свои границы. С 18 марта в Россию не смогут въехать не ее граждане.

Запрет на пересечение границы начнется 18 марта и продлится до 1 мая. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабинета Министров РФ.

Что у нас В Украине прекращаются железнодорожные, авиа и автобусные междугородние и межобластные перевозки

Отдельно выделен пункт, что въехать также не смогут лица без гражданства и граждане Беларуси.

Однако новвоедениеимеет ряд исключений, будут пускать в Россию: