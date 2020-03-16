Россия до 1 мая закрывает границы для иностранцев
Из-за распространения коронавируса РФ, как и многие европейские страны, решила перекрыть свои границы. С 18 марта в Россию не смогут въехать не ее граждане.
Запрет на пересечение границы начнется 18 марта и продлится до 1 мая. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабинета Министров РФ.
Что у нас В Украине прекращаются железнодорожные, авиа и автобусные междугородние и межобластные перевозки
Отдельно выделен пункт, что въехать также не смогут лица без гражданства и граждане Беларуси.
Однако новвоедениеимеет ряд исключений, будут пускать в Россию:
- сотрудников диппредставительств и консульских учреждений в РФ,
- водителей автомобилей международного автомобильного сообщения,
- экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения,
- членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника,
- лиц, постоянно проживающих на территории РФ,
- лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии