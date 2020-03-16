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      В Украине прекращаются железнодорожные, авиа и автобусные междугородние и межобластные перевозки

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      С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки из-за угрозы распространения коронавируса.

      Министр инфраструктуры Владислав Криклий в телеграмме написал, что городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и до 20 людей в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

      Важно Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса: видео

      Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

      Какие карантинные меры действуют в Украине сейчас:

      • В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.
      • Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
      • Города тем временем вводят более жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок
      • Украина с 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа и железнодорожное сообщение.

      Сейчас продолжается закрытое заседание Кабмина. На нем решается вопрос об усилении карантина на всей территории Украины. Собираются закрыть закрыть рестораны, кафе, ТРЦ, салоны красоты, запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, в том числе и церемонии и обряды в церквях.

      коронавірус україна карантин обмеження
      Что запрещено в Украине через коронавирус / Инфографика 24 канала

      Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Транспорт Новости Украины Новости политики Владислав Криклий Министерство инфраструктуры
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