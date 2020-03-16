В Украине прекращаются железнодорожные, авиа и автобусные междугородние и межобластные перевозки

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки из-за угрозы распространения коронавируса.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в телеграмме написал, что городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и до 20 людей в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Важно Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса: видео

Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

Какие карантинные меры действуют в Украине сейчас:

В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

Города тем временем вводят более жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок

Украина с 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа и железнодорожное сообщение.

Сейчас продолжается закрытое заседание Кабмина. На нем решается вопрос об усилении карантина на всей территории Украины. Собираются закрыть закрыть рестораны, кафе, ТРЦ, салоны красоты, запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, в том числе и церемонии и обряды в церквях.



Что запрещено в Украине через коронавирус / Инфографика 24 канала