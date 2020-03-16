17:52
16 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Коронавирус не мешает коронации. Фиаско Роскосмоса
      Вєсті Кремля
      18:44, 14 марта
      Вести.UA. Жир: Гончарук и Рябошапка стали добычей. Схема хищения Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:44, 14 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ

      Власть временно запрещает церковные службы и обряды

      - Читати новину українською

      Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров на период карантина из-за эпидемии коронавируса временно запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек. Это коснется, в частности, религиозных обрядов и церемоний.

      О таком временном запрете Владимир Зеленский заявил во время своего обращения относительно мер для борьбы с эпидемией коронавируса.

      Важно Коронавирус и церковь: какие будут ограничения в Украине

      Отдельно он обратился к лидерам церквей и религиозных организаций. Президент попросил с пониманием отнестись к таким временным ограничениям.

      Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза здоровью и жизни,
      – заявил Владимир Зеленский.

      Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

      Какие еще запреты вводит власть

      • Ограничение на междугородние перевозки, в частности есть идея остановить поезда, метро и авиасообщение;
      • Закрыть заведения общественного питания, будут работать только сервисы пищи на вынос;
      • Закрыть учреждения культуры, торговые и спортивные центры.
      Все о коронавирусе: 12 полезных статей
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Коронавирус Covid-19 Религия УГКЦ Православная церковь Украины Кабинет Министров Украины Президент Украины Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:36 Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны
      Альона Захарова
      сегодня , 17:20 Ситуация на границах: как вернуться в Украину
      Емал Набі
      13 марта , 20:02 Рынок земли: инвестиционные возможности
      сегодня , 13:21 Дмитрий Чинь из Concert.ua рассказал о ситуации с переносом и отменой концертов
      сегодня , 17:00 В условиях пандемии коронавируса. Методичка для всех
      Зоя Казанжи
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук