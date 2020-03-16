Власть временно запрещает церковные службы и обряды

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров на период карантина из-за эпидемии коронавируса временно запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек. Это коснется, в частности, религиозных обрядов и церемоний.

О таком временном запрете Владимир Зеленский заявил во время своего обращения относительно мер для борьбы с эпидемией коронавируса.

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Отдельно он обратился к лидерам церквей и религиозных организаций. Президент попросил с пониманием отнестись к таким временным ограничениям.

Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза здоровью и жизни,

– заявил Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

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