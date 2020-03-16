Власть временно запрещает церковные службы и обряды
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров на период карантина из-за эпидемии коронавируса временно запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек. Это коснется, в частности, религиозных обрядов и церемоний.
О таком временном запрете Владимир Зеленский заявил во время своего обращения относительно мер для борьбы с эпидемией коронавируса.
Важно Коронавирус и церковь: какие будут ограничения в Украине
Отдельно он обратился к лидерам церквей и религиозных организаций. Президент попросил с пониманием отнестись к таким временным ограничениям.
Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза здоровью и жизни,
– заявил Владимир Зеленский.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Какие еще запреты вводит власть
- Ограничение на междугородние перевозки, в частности есть идея остановить поезда, метро и авиасообщение;
- Закрыть заведения общественного питания, будут работать только сервисы пищи на вынос;
- Закрыть учреждения культуры, торговые и спортивные центры.