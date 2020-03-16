Влада тимчасово забороняє церковні служби і обряди

Президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів на період карантину через епідемію коронавірусу тимчасова заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб. Це стосуватимуться, зокрема, релігійних обрядів і церемоній.

Про таку тимчасову заборону Володимир Зеленський заявив під час свого звернення щодо заходів для боротьби з епідемією коронавірусу.

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Окремо він звернувся до лідерів церков та релігійних організацій. Президент попросив з розумінням поставитися до таких тимчасових обмежень.

Лідерів усіх церков я дуже прошу з порозумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров'ю та життю,

– заявив Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

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