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      Влада тимчасово забороняє церковні служби і обряди

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      Церковні обряди тимчасово заборонять, – Зеленський

      Президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів на період карантину через епідемію коронавірусу тимчасова заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб. Це стосуватимуться, зокрема, релігійних обрядів і церемоній.

      Про таку тимчасову заборону Володимир Зеленський заявив під час свого звернення щодо заходів для боротьби з епідемією коронавірусу.

      Важливо Коронавірус і церква: які будуть обмеження в Україні

      Окремо він звернувся до лідерів церков та релігійних організацій. Президент попросив з розумінням поставитися до таких тимчасових обмежень.

      Лідерів усіх церков я дуже прошу з порозумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров'ю та життю,
      – заявив Володимир Зеленський.

      Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

      Які ще обмеження запроваджує влада

      • Обмеження на міжміські перевезення, зокрема є ідея зупинити потяги, метро і авіасполучення;
      • Закрити заклади громадського харчування, працюватимуть лише сервіси їжі на виніс;
      • Закрити заклади культури, торгові і спортивні центри.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Релігія УГКЦ Православна церква України Кабінет Міністрів України Президент України Новини України
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