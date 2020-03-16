Влада тимчасово забороняє церковні служби і обряди
Президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів на період карантину через епідемію коронавірусу тимчасова заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб. Це стосуватимуться, зокрема, релігійних обрядів і церемоній.
Про таку тимчасову заборону Володимир Зеленський заявив під час свого звернення щодо заходів для боротьби з епідемією коронавірусу.
Важливо Коронавірус і церква: які будуть обмеження в Україні
Окремо він звернувся до лідерів церков та релігійних організацій. Президент попросив з розумінням поставитися до таких тимчасових обмежень.
Лідерів усіх церков я дуже прошу з порозумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров'ю та життю,
– заявив Володимир Зеленський.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Які ще обмеження запроваджує влада
- Обмеження на міжміські перевезення, зокрема є ідея зупинити потяги, метро і авіасполучення;
- Закрити заклади громадського харчування, працюватимуть лише сервіси їжі на виніс;
- Закрити заклади культури, торгові і спортивні центри.