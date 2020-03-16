В Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення

З полудня 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення через загрозу поширення коронавірусу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій у телеграмі написав, що міські перевезення можуть здійснюватися в режимі: до 10 осіб у маршрутних таксі і до 20 людей в тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Важливо Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

Які карантинні заходи діють в Україні зараз:

В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.

Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок

Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.

Наразі триває закрите засідання Кабміну. На ньому вирішується питання щодо посилення карантину на всій території України. Збираються закрити закрити ресторани, кафе, ТРЦ, салони краси, заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, в тому числі й церемонії та обряди в церквах.



Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу