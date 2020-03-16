Кордон України для іноземців закрили: які КПП відкриті для українців – інтерактивна карта

З півночі 16 березня до України припинили пускати іноземців. Крім цього, приблизно сотня контрольних пунктів пропуску закривають. Які саме КПП працюватимуть та де українці зможуть перетнути кордон – можна побачити на інтерактивній карті, яку підготувала Державна митна служба.

Закриття кордону для іноземців та частини КПП

У Держприкордонслужбі на сторінці у фейсбуці пояснили, що працювати продовжать ті КПП, у яких більша пропускна спроможність. Цих пунктів буде достатньо, адже міжнародний рух загалом буде обмежений – сусідні країни також вводять свої обмежувальні заходи.

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Також прикордонники нагадали, що РНБО не рекомендувало громадянам України їхати за кордон у період карантину. А повернутися до України з-за кордону дуже бажано до 17 березня, адже саме з цього дня зупинять регулярні міжнародні пасажирські перевезення.

Окремо в ДПСУ наголосили, що прикордонники продовжуватимуть працювати, тож не варто намагатися перетинати кордон нелегально.

Чому Україна закрила свої кордони для іноземців? Через пандемію Covid-19. В Україні зафіксовані лише 3 випадки зараження коронавірусом, є й один смертельний випадок. Тож введення карантину та закриття кордону – це попереджувальні заходи, аби уникнути різкого спалаху коронавірусу у державі.

Інтерактивна карта КПП, які працюють для українців

Тим часом у Державній митній службі підготували інтерактивну карту, де позначили пропускні пункти:

Закриті в Україні або в сусідній країні – червоним кольором,

Відкриті на території України – зеленим (зверніть увагу, що на деяких КПП пішки проходити кордон не можна – можна тільки в автомобілях).

Які КПП працюють та відкриті для українців: інтерактивна карта

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Як потрапити до України з сусідніх країн із 17 березня? З Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Білорусі та Румунії й Росії можна буде потрапити лише автомобілем через КПП, позначені на карті. Не припиняє роботу також морський транспорт.