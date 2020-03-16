02:38
16 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

      Кордон України для іноземців закрили: які КПП відкриті для українців – інтерактивна карта

      -
      Кордон для іноземців закрито / Держприкордонслужба

      З півночі 16 березня до України припинили пускати іноземців. Крім цього, приблизно сотня контрольних пунктів пропуску закривають. Які саме КПП працюватимуть та де українці зможуть перетнути кордон – можна побачити на інтерактивній карті, яку підготувала Державна митна служба.

      Закриття кордону для іноземців та частини КПП

      У Держприкордонслужбі на сторінці у фейсбуці пояснили, що працювати продовжать ті КПП, у яких більша пропускна спроможність. Цих пунктів буде достатньо, адже міжнародний рух загалом буде обмежений – сусідні країни також вводять свої обмежувальні заходи.

      Важливо! Україна тимчасово зупиняє залізничне сполучення з іншими країнами: перелік скасованих поїздів

      Також прикордонники нагадали, що РНБО не рекомендувало громадянам України їхати за кордон у період карантину. А повернутися до України з-за кордону дуже бажано до 17 березня, адже саме з цього дня зупинять регулярні міжнародні пасажирські перевезення.

      Окремо в ДПСУ наголосили, що прикордонники продовжуватимуть працювати, тож не варто намагатися перетинати кордон нелегально. 

      Чому Україна закрила свої кордони для іноземців? Через пандемію Covid-19. В Україні зафіксовані лише 3 випадки зараження коронавірусом, є й один смертельний випадок. Тож введення карантину та закриття кордону – це попереджувальні заходи, аби уникнути різкого спалаху коронавірусу у державі.

      Інтерактивна карта КПП, які працюють для українців

      Тим часом у Державній митній службі підготували інтерактивну карту, де позначили пропускні пункти:

      • Закриті в Україні або в сусідній країні – червоним кольором,
      • Відкриті на території України – зеленим (зверніть увагу, що на деяких КПП пішки проходити кордон не можна – можна тільки в автомобілях).

      Які КПП працюють та відкриті для українців: інтерактивна карта

      До теми Україна закриває кордони для іноземців: як відбуватиметься пропуск громадян

      Як потрапити до України з сусідніх країн із 17 березня? З Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Білорусі та Румунії й Росії можна буде потрапити лише автомобілем через КПП, позначені на карті. Не припиняє роботу також морський транспорт. 

      У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС
      15 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Державна митна служба Держприкордонслужба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      15 березня , 22:40 Головні новини про коронавірус 15 березня: в Україні посилять карантин, вчені знайшли антитіло
      Соломія Ніколайчук
      15 березня , 22:17 Головні новини 15 березня: евакуація з Італії, вибори в карантин, закриті в Єгипті українці
      Вероніка Климська
      15 березня , 22:00 Коломойський у програші, коронавірусна загроза та путінська пастка для Зеленського: блоги тижня
      Блоги тижня
      15 березня , 20:00 Суддя відмовилася обирати запобіжний захід мешканцю Нових Санжар: причина
      Ірина Шиба
      15 березня , 19:30 Екологічна катастрофа на Тернопільщині та збитки через коронавірус – відео тижня
      Марія Лелека
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук