Границу Украины для иностранцев закрыли: какие КПП открыты для украинцев – интерактивная карта

С полуночи 16 марта в Украину прекратили пускать иностранцев. Кроме этого, примерно сотню контрольных пунктов пропуска закрывают. Какие КПП будут работать и где украинцы смогут пересечь границу – можно увидеть на интерактивной карте, которую подготовила Государственная таможенная служба.

Закрытие границы для иностранцев и части КПП

В Госпогранслужбе на странице в фейсбуке объяснили, что работать продолжат те КПП, у которых большая пропускная способность . Этих пунктов будет достаточно, ведь международное движение в общем будет ограничено – соседние страны также вводят свои ограничительные меры.

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Также пограничники напомнили, что СНБО не рекомендовало гражданам Украины ехать за границу в период карантина. А вернуться в Украину из-за границы очень желательно до 17 марта, ведь именно с этого дня остановят регулярные международные пассажирские перевозки.

Отдельно в ГПСУ подчеркнули, что пограничники будут продолжать работать, поэтому не стоит пытаться пересекать границу нелегально.

Почему Украина закрыла свои границы для иностранцев? Из-за пандемии Covid-19. В Украине зафиксированы лишь 3 случая заражения коронавирусом, есть и один смертельный случай. Поэтому введение карантина и закрытия границы – это предупредительные меры, чтобы избежать резкой вспышки коронавируса в государстве.

Интерактивная карта КПП, которые работают для украинцев

Тем временем в Государственной таможенной службе подготовили интерактивную карту, где обозначили пропускные пункты:

Закрытые в Украине или в соседней стране – красным цветом,

Открытые на территории Украины – зеленым (обратите внимание, что на некоторых КПП пешком проходить границу нельзя – можно только в автомобилях).

Какие КПП работают и открыты для украинцев: интерактивная карта

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