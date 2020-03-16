Границу Украины для иностранцев закрыли: какие КПП открыты для украинцев – интерактивная карта
С полуночи 16 марта в Украину прекратили пускать иностранцев. Кроме этого, примерно сотню контрольных пунктов пропуска закрывают. Какие КПП будут работать и где украинцы смогут пересечь границу – можно увидеть на интерактивной карте, которую подготовила Государственная таможенная служба.
Закрытие границы для иностранцев и части КПП
В Госпогранслужбе на странице в фейсбуке объяснили, что работать продолжат те КПП, у которых большая пропускная способность. Этих пунктов будет достаточно, ведь международное движение в общем будет ограничено – соседние страны также вводят свои ограничительные меры.
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Также пограничники напомнили, что СНБО не рекомендовало гражданам Украины ехать за границу в период карантина. А вернуться в Украину из-за границы очень желательно до 17 марта, ведь именно с этого дня остановят регулярные международные пассажирские перевозки.
Отдельно в ГПСУ подчеркнули, что пограничники будут продолжать работать, поэтому не стоит пытаться пересекать границу нелегально.
Почему Украина закрыла свои границы для иностранцев? Из-за пандемии Covid-19. В Украине зафиксированы лишь 3 случая заражения коронавирусом, есть и один смертельный случай. Поэтому введение карантина и закрытия границы – это предупредительные меры, чтобы избежать резкой вспышки коронавируса в государстве.
Интерактивная карта КПП, которые работают для украинцев
Тем временем в Государственной таможенной службе подготовили интерактивную карту, где обозначили пропускные пункты:
- Закрытые в Украине или в соседней стране – красным цветом,
- Открытые на территории Украины – зеленым (обратите внимание, что на некоторых КПП пешком проходить границу нельзя – можно только в автомобилях).
Какие КПП работают и открыты для украинцев: интерактивная карта
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Как попасть в Украину из соседних стран с 17 марта? Из Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Беларуси, а также Румынии и России приехать в Украину можно будет только автомобилем через КПП, обозначенные на карте. Не прекращает работу также и морской транспорт.