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      Украина останавливает железнодорожное сообщение с другими странами: перечень отмененных поездов

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      Из-за закрытия границ и введения запрета на въезд в Украину иностранцев временно приостановлено железнодорожное сообщение государства с другими странами. Курсирование ряда международных поездов или уже отменили или сократили их маршруты.

      Так, отменены 28 поездов международного сообщения, а также курсирование 4 беспересадочных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

      Смотрите также: Украина закрывает границы для иностранцев: как будет происходить пропуск граждан

      Внимание! Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины, в ночь с 16 на 17 марта пункты пропуска на границе с Украиной закрываются для международного регулярного пассажирского сообщения.

      Перечень международных поездов, которые на период карантина отменяют курсирование:

      1. №6/5 Киев – Москва – последний рейс из Киева состоялся 14 марта, из Москвы – 15 марта;
      2. №24/23 Одесса – Москва – последний рейс из Одессы состоялся 13 марта, из Москвы – 14 марта;
      3. №51/52 Львов – Вроцлав – последний рейс из Львова и Вроцлава состоялся 13 марта;
      4. №54/144 – 143/53 Киев, Харьков – Санкт-Петербург – последний рейс из Киева и Харькова состоялся 13 марта, а из Санкт-Петербурга – 14 марта;
      5. №62/61 Николаев – Москва – последний рейс из Николаева состоялся 14 марта, из Москвы – 15 марта;
      6. № 67/68 Киев – Варшава – последний рейс из Киева состоялся 13 марта, из Варшавы – 14 марта;
      7. №74/73 Львов – Москва – последний рейс из Львова состоялся 14 марта, из Москвы – 15 марта;
      8. №89/90 Львов – Перемышль – последний рейс из Львова и Перемышля состоялся 14 марта;
      9. №96/106 – 105/95 Кривой Рог, Днепр – Москва – последний рейс из Кривого Рога, Днепра состоялся 14 марта, из Москвы – 15 марта;
      10. №34/33 Будапешт – Мукачево – последний рейс из Будапешта и Мукачево состоялся 16 марта;
      11. №47/48 Кишинев – Москва – последний рейс из Кишинева состоялся 14 марта, а из Москвы – 15 марта;
      12. №65/66 Москва – Кишинев – последний рейс из Москвы состоялся 14 марта, из Кишинева – 15 марта.
      13. №86/85 Минск – Киев – последний рейс из Минска состоялся 14 марта, из Киева – 15 марта;
      14. №94/93 Минск – Одесса – последний рейс из Минска состоялся 13 марта, из Одессы – 14 марта;
      15. №100/99 Минск – Запорожье – последний рейс из Минска – 14 марта, из Запорожья – 15 марта;
      16. №341/342 Кишинев – Москва – последний рейс из Кишинева – 13 марта, из Москвы – 15 марта;
      17. №361/362 Кишинев – Санкт-Петербург – последний рейс из Кишинева состоялся 13 марта, а из Санкт-Петербурга – 15 марта;
      18. №375/376 Могилев – Львов – последний рейс из Могилева состоялся 13 марта, из Львова – 14 марта;
      19. №380/381 Бухарест – Вадул-Сирет – последний рейс из Бухареста и Вадул-Сирет состоится 16 марта;
      20. № 1384/1385 Сучава – Вадул-Сирет – последний рейс из Сучавы и Вадул-Сирет состоится 16 марта;
      21. № 842/841 Кишинев – Одесса – последний рейс из Кишинева и Одессы состоялся 15 марта;
      22. №856/855 Гомель – Сновск – последний рейс из из Гомеля и Сновска состоялся 15 марта;
      23. №960/961 Кошице – Мукачево – последний рейс из Кошице и Мукачево состоялся 12 марта;
      24. №962/963 Кошице – Мукачево – последний рейс из Кошице и Мукачево – 12 марта;
      25. №8860/8863 Чиерна-над-Тисой – Чоп – последний рейс из Чиерна-над-Тисой и Чопа состоялся 12 марта;
      26. №8862/8861 Кошице – Чоп – последний рейс из Кошице и Чопа состоялся 12 марта;
      27. №32512/32521 Захонь – Мукачево – последний рейс состоится 16 марта;
      28. 32510/32519 Захонь – Чоп – последний рейс из Захони и Чопа видбудентьься 16 марта.

      Перечень поездов с сокращенным маршрутом

      1. №36/35 Одесса – Перемышль – ограничен маршрут по станции Львов;
      2. №705/706 Киев – Перемышль – ограничен маршрут по станции Львов;
      3. №715/716 Киев – Перемышль – ограничен маршрут по станции Львов.

      Отменены беспересадочные вагоны

      1. №749/145/32519/140 – 147/32510/146/750 Киев – Вена;
      2. №749/51 – 52/750 – Киев – Вроцлав;
      3. №117/959/381 – 380/960/118 Киев – Бухарест;
      4. №81/8861 – 8862/108/30 Киев – Кошице.

      Почему Украина закрыла свои границы для иностранцев?
      Из-за пандемии коронавируса Covid-19 в мире. Самая крупная вспышка инфекции сейчас зафиксирована в Италии, растет количество больных и в других странах ЕС. В Украине ситуация пока спокойная, зафиксированы лишь 3 случая заражения коронавирусом, впрочем, к сожалению, есть один смертельный случай.

      Введение карантина и закрытие границы – это превентивные меры, к которым прибегла Украина, чтобы избежать резкой вспышки коронавируса в государстве. Так, запрет на въезд иностранцев начинает действовать в ночь на 16 марта. Через сутки, 17 марта, будет закрыто авиасообщение с Украиной.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Госпогранслужба Железная дорога Укрзализниця
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