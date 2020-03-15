Украина останавливает железнодорожное сообщение с другими странами: перечень отмененных поездов

Из-за закрытия границ и введения запрета на въезд в Украину иностранцев временно приостановлено железнодорожное сообщение государства с другими странами. Курсирование ряда международных поездов или уже отменили или сократили их маршруты.

Так, отменены 28 поездов международного сообщения, а также курсирование 4 беспересадочных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Внимание! Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины, в ночь с 16 на 17 марта пункты пропуска на границе с Украиной закрываются для международного регулярного пассажирского сообщения.

Перечень международных поездов, которые на период карантина отменяют курсирование:

№6/5 Киев – Москва – последний рейс из Киева состоялся 14 марта, из Москвы – 15 марта; №24/23 Одесса – Москва – последний рейс из Одессы состоялся 13 марта, из Москвы – 14 марта; №51/52 Львов – Вроцлав – последний рейс из Львова и Вроцлава состоялся 13 марта; №54/144 – 143/53 Киев, Харьков – Санкт-Петербург – последний рейс из Киева и Харькова состоялся 13 марта, а из Санкт-Петербурга – 14 марта; №62/61 Николаев – Москва – последний рейс из Николаева состоялся 14 марта, из Москвы – 15 марта; № 67/68 Киев – Варшава – последний рейс из Киева состоялся 13 марта, из Варшавы – 14 марта; №74/73 Львов – Москва – последний рейс из Львова состоялся 14 марта, из Москвы – 15 марта; №89/90 Львов – Перемышль – последний рейс из Львова и Перемышля состоялся 14 марта; №96/106 – 105/95 Кривой Рог, Днепр – Москва – последний рейс из Кривого Рога, Днепра состоялся 14 марта, из Москвы – 15 марта; №34/33 Будапешт – Мукачево – последний рейс из Будапешта и Мукачево состоялся 16 марта; №47/48 Кишинев – Москва – последний рейс из Кишинева состоялся 14 марта, а из Москвы – 15 марта; №65/66 Москва – Кишинев – последний рейс из Москвы состоялся 14 марта, из Кишинева – 15 марта. №86/85 Минск – Киев – последний рейс из Минска состоялся 14 марта, из Киева – 15 марта; №94/93 Минск – Одесса – последний рейс из Минска состоялся 13 марта, из Одессы – 14 марта; №100/99 Минск – Запорожье – последний рейс из Минска – 14 марта, из Запорожья – 15 марта; №341/342 Кишинев – Москва – последний рейс из Кишинева – 13 марта, из Москвы – 15 марта; №361/362 Кишинев – Санкт-Петербург – последний рейс из Кишинева состоялся 13 марта, а из Санкт-Петербурга – 15 марта; №375/376 Могилев – Львов – последний рейс из Могилева состоялся 13 марта, из Львова – 14 марта; №380/381 Бухарест – Вадул-Сирет – последний рейс из Бухареста и Вадул-Сирет состоится 16 марта; № 1384/1385 Сучава – Вадул-Сирет – последний рейс из Сучавы и Вадул-Сирет состоится 16 марта; № 842/841 Кишинев – Одесса – последний рейс из Кишинева и Одессы состоялся 15 марта; №856/855 Гомель – Сновск – последний рейс из из Гомеля и Сновска состоялся 15 марта; №960/961 Кошице – Мукачево – последний рейс из Кошице и Мукачево состоялся 12 марта; №962/963 Кошице – Мукачево – последний рейс из Кошице и Мукачево – 12 марта; №8860/8863 Чиерна-над-Тисой – Чоп – последний рейс из Чиерна-над-Тисой и Чопа состоялся 12 марта; №8862/8861 Кошице – Чоп – последний рейс из Кошице и Чопа состоялся 12 марта; №32512/32521 Захонь – Мукачево – последний рейс состоится 16 марта; 32510/32519 Захонь – Чоп – последний рейс из Захони и Чопа видбудентьься 16 марта.

Перечень поездов с сокращенным маршрутом

№36/35 Одесса – Перемышль – ограничен маршрут по станции Львов; №705/706 Киев – Перемышль – ограничен маршрут по станции Львов; №715/716 Киев – Перемышль – ограничен маршрут по станции Львов.

Отменены беспересадочные вагоны

№749/145/32519/140 – 147/32510/146/750 Киев – Вена; №749/51 – 52/750 – Киев – Вроцлав; №117/959/381 – 380/960/118 Киев – Бухарест; №81/8861 – 8862/108/30 Киев – Кошице.

Почему Украина закрыла свои границы для иностранцев?

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 в мире. Самая крупная вспышка инфекции сейчас зафиксирована в Италии, растет количество больных и в других странах ЕС. В Украине ситуация пока спокойная, зафиксированы лишь 3 случая заражения коронавирусом, впрочем, к сожалению, есть один смертельный случай.



Введение карантина и закрытие границы – это превентивные меры, к которым прибегла Украина, чтобы избежать резкой вспышки коронавируса в государстве. Так, запрет на въезд иностранцев начинает действовать в ночь на 16 марта. Через сутки, 17 марта, будет закрыто авиасообщение с Украиной.