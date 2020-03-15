Україна тимчасово зупиняє залізничне сполучення з іншими країнами: перелік скасованих поїздів

Через закриття кордонів та введення заборони на в’їзд в Україну іноземців тимчасово припинене залізничне сполучення держави з іншими країнами. Курсування низки міжнародних поїздів або вже скасували, або скоротили їх маршрути.

Так, скасовані 28 поїздів міжнародного сполучення, а також курсування 4 безпересадкових вагонів. Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

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Увага! Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України, у ніч з 16 на 17 березня пункти пропуску на кордоні з Україною закриваються для міжнародного регулярного пасажирського сполучення.

Перелік міжнародних поїздів, які на період карантину скасовують курсування:

№6/5 Київ – Москва – останній рейс із Києва відбувся 14 березня, із Москви – 15 березня; №24/23 Одеса – Москва – останній рейс із Одеси відбувся 13 березня, із Москви – 14 березня; №51/52 Львів – Вроцлав – останній рейс із Львова та Вроцлава відбувся 13 березня; №54/144 – 143/53 Київ, Харків – Санкт-Петербург – останній рейс із Києва та Харкова відбувся 13 березня, а з Санкт-Петербурга – 14 березня; №62/61 Миколаїв – Москва – останній рейс із Миколаєва відбувся 14 березня, з Москви – 15 березня; № 67/68 Київ – Варшава – останній рейс із Києва відбувся 13 березня, із Варшави – 14 березня; №74/73 Львів – Москва – останній рейс зі Львова відбувся 14 березня, з Москви – 15 березня; №89/90 Львів – Перемишль – останній рейс зі Львова та Перемишля відбувся 14 березня; №96/106 – 105/95 Кривий Ріг, Дніпро – Москва – останній рейс із Кривого Рогу, Дніпра відбувся 14 березня, з Москви – 15 березня; №34/33 Будапешт – Мукачево – останній рейс із Будапешта і Мукачева відбувся 16 березня; №47/48 Кишинів – Москва – останній рейс із Кишинева відбувся 14 березня, а з Москви –15 березня; №65/66 Москва – Кишинів – останній рейс із Москви відбувся 14 березня, із Кишинева – 15 березня. №86/85 Мінськ – Київ – останній рейс із Мінська відбувся 14 березня, з Києва – 15 березня; №94/93 Мінськ – Одеса – останній рейс із Мінська відбувся 13 березня, із Одеси – 14 березня; №100/99 Мінськ – Запоріжжя – останній рейс із Мінська – 14 березня, із Запоріжжя – 15 березня; №341/342 Кишинів – Москва – останній рейс із Кишинева – 13 березня, із Москви – 15 березня; №361/362 Кишинів – Санкт-Петербург – останній рейс із Кишинева відбувся 13 березня, а із Санкт-Петербурга – 15 березня; №375/376 Могильов – Львів – останній рейс із Могильова відбувся 13 березня, зі Львова – 14 березня; №380/381 Бухарест – Вадул-Сірет – останній рейс із Бухареста та Вадул-Сірета відбудеться 16 березня; № 1384/1385 Сучава – Вадул-Сірет – останній рейс із Сучави та Вадул-Сірета відбудеться 16 березня; № 842/841 Кишинів – Одеса – останній рейс із Кишинева та Одеси відбувся 15 березня; №856/855 Гомель – Сновськ – останній рейс із Гомеля та Сновська відбувся 15 березня; №960/961 Кошице – Мукачево – останній рейс із Кошице і Мукачево відбувся 12 березня; №962/963 Кошице – Мукачево – Останній рейс із Кошице і Мукачево – 12 березня; №8860/8863 Чієрна-над-Тісою – Чоп – останній рейс із Чієрна-над-Тісою і Чопа відбувся 12 березня; №8862/8861 Кошице – Чоп – останній рейс із Кошице і Чопа відбувся 12 березня; №32512/32521 Захонь – Мукачево – останній рейс відбудеться 16 березня; 32510/32519 Захонь – Чоп – останній рейс із Захоні та Чопа відбудеться 16 березня.

Перелік поїздів зі скороченим маршрутом

№36/35 Одеса – Перемишль – обмежено маршрут по станції Львів; №705/706 Київ – Перемишль – обмежено маршрут по станції Львів; №715/716 Київ – Перемишль – обмежено маршрут по станції Львів.

Скасовані безпересадкові вагони

№749/145/32519/140 – 147/32510/146/750 Київ – Відень; №749/51 – 52/750 – Київ – Вроцлав; №117/959/381 – 380/960/118 Київ – Бухарест; №81/8861 – 8862/108/30 Київ – Кошице.

Чому Україна закрила свої кордони для іноземців?Через пандемію коронавірусу Covid-19 у світі. Найбільший спалах інфекції зараз зафіксований в Італії, зростає кількість хворих і в інших країнах ЄС. В Україні ситуація поки спокійна, зафіксовані лише 3 випадки зараження коронавірусом, втім, на жаль, є один смертельний випадок.



Введення карантину та закриття кордону – це превентивні заходи, до яких вдалася Україна, аби уникнути різкого спалаху коронавірусу у державі. Так, заборона на в'їзд іноземців починає діяти в ніч на 16 березня. Ще через добу, 17 березня, буде закрите авіасполучення з Україною.