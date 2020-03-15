20:22
15 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

      Україна закриває кордони для іноземців: як відбуватиметься пропуск громадян

      -
      Дмитро Кулеба / Пресслужба Кабміну

      У ніч на 16 березня Україна закриває свої кордони для іноземців. В’їхати на територію держави зможуть лише громадяни України, а також іноземці, що мають дозвіл на тимчасове чи постійне проживання в Україні.

      Як громадян пропускатимуть в Україну, а також про деталі перевірки на кордоні розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

      Більше деталей Хто зможе в'їхати в Україну після закриття кордону: пояснення

      Рейсовий автобус перетнути кордон не зможе. Автомобіль – зможе, якщо там перебуватимуть українці або громадяни, які мають дозвіл на проживання в Україні, або дипломати, чи водії вантажівок. Якщо в автомобілі сидить іноземець, який не має правових підстав для в’їзду в Україну, то його прикордонник не впустить,
      – розповів Кулеба про перевірки на кордоні після 16 березня.

      Щодо авіації, то він зауважив: від 17 березня іноземців не пускатимуть на жоден борт до України.

      Навіть, якщо іноземцю вдасться якимось чином сісти на літак, в Україну його не впустять прикордонники,
      – додав Кулеба.

      Брифінг стосовно евакуації українців з Італії: відео

      Кого пускатимуть в Україну

      • Іноземців, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання;
      • Представників міжнародних організацій;
      • Дипломатів, акредитованих в Україні;
      • Тих, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;
      • Громадян України.

      Чому Україна закрила свої кордони для іноземців? Через пандемію коронавірусу Covid-19 у світі. Найбільший спалах інфекції зараз зафіксований в Італії, зростає кількість хворих і в інших країнах ЄС. В Україні ситуація поки спокійна, зафіксовані лише 3 випадки зараження коронавірусом, втім, на жаль, є один смертельний випадок.

      Введення карантину та закриття кордону – це превентивні заходи, до яких вдалася Україна, аби уникнути різкого спалаху коронавірусу у державі. Так, заборона на в'їзд іноземців починає діяти в ніч на 16 березня. Ще через добу, 17 березня, буде закрите авіасполучення з Україною.

      коронавірус грип заступа як відрізнити
      Як відрізнити коронавірус від грипу та застуди: порадник / Інфографіка 24 каналу

      Хворий на коронавірус британець розповів про перебіг хвороби
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Інфекція у Європі Держприкордонслужба Дмитро Кулеба – новини МЗС України Коронавірус Covid-19 Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:00 Суддя відмовилася обирати запобіжний захід мешканцю Нових Санжар: причина
      Ірина Шиба
      сьогодні , 19:30 Екологічна катастрофа на Тернопільщині та збитки через коронавірус – відео тижня
      Марія Лелека
      сьогодні , 17:38 Після коронавірусу: що буде з економікою Китаю та Південної Кореї
      Анатолій Максимов
      сьогодні , 16:00 Правильний карантин для дітей та дорослих: онлайн-курси з усього світу
      Іван Примаченко
      сьогодні , 14:00 Сивохо повторює штампи російської пропаганди: кому потрібен план примирення
      Дмитро Гнап
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук