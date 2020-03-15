Україна закриває кордони для іноземців: як відбуватиметься пропуск громадян

У ніч на 16 березня Україна закриває свої кордони для іноземців. В’їхати на територію держави зможуть лише громадяни України, а також іноземці, що мають дозвіл на тимчасове чи постійне проживання в Україні.

Як громадян пропускатимуть в Україну, а також про деталі перевірки на кордоні розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Більше деталей Хто зможе в'їхати в Україну після закриття кордону: пояснення

Рейсовий автобус перетнути кордон не зможе. Автомобіль – зможе, якщо там перебуватимуть українці або громадяни, які мають дозвіл на проживання в Україні, або дипломати, чи водії вантажівок. Якщо в автомобілі сидить іноземець, який не має правових підстав для в’їзду в Україну, то його прикордонник не впустить,

– розповів Кулеба про перевірки на кордоні після 16 березня.

Щодо авіації, то він зауважив: від 17 березня іноземців не пускатимуть на жоден борт до України.

Навіть, якщо іноземцю вдасться якимось чином сісти на літак, в Україну його не впустять прикордонники,

– додав Кулеба.

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Кого пускатимуть в Україну

Іноземців, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання;

Представників міжнародних організацій;

Дипломатів, акредитованих в Україні;

Тих, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;

Громадян України.

Чому Україна закрила свої кордони для іноземців? Через пандемію коронавірусу Covid-19 у світі. Найбільший спалах інфекції зараз зафіксований в Італії, зростає кількість хворих і в інших країнах ЄС. В Україні ситуація поки спокійна, зафіксовані лише 3 випадки зараження коронавірусом, втім, на жаль, є один смертельний випадок.



Введення карантину та закриття кордону – це превентивні заходи, до яких вдалася Україна, аби уникнути різкого спалаху коронавірусу у державі. Так, заборона на в'їзд іноземців починає діяти в ніч на 16 березня. Ще через добу, 17 березня, буде закрите авіасполучення з Україною.



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