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      Хто зможе в'їхати в Україну після закриття кордону: пояснення МЗС

      - Читать новость на русском
      Кого пускатимуть в Україну після запровадження карантину / фото 24 каналу

      У ніч на 16 березня Україна закриває свої кордони для іноземців. Проте, існуватимуть винятки, за якими в нашу державу пускатимуть не громадян України.

      Протягом наступних двох тижнів іноземці не зможуть потрапити до України ні літаком, ні пішки, ні на авто, ні будь-як інакше. Про сувору заборону на перетин нашого кордону розповів у відозверненні до українців Володимир Зеленський.

      Про це Через коронавірус Україна закриває кордони для іноземців

      Таке рішення набуде чинності у ніч на 16 березня. Лише через два тижні його переглянуть і за результами поширення коронавірусу та низки інших показників визначать, чи продовжувати сувору заборону на в'їзд. 

      Однак і в цьому правилі діятиме виняток: деяких іноземців усе ж допустять в межі нашої країни.

      Кого пускатимуть в Україну

      • Іноземців, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання;
      • Представників міжнародних організацій;
      • Дипломатів, акредитованих в Україні;
      • Тих, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;
      • Громадян України.

      Однак усіх тих, хто приїжджатиме, безвинятково перевірятимуть на в'їзді. Якщо у них будуть симптоми хвороби,  їх направлятимуть на обстеження та тести.

      Вантажні перезевення не зупинятимуть, тому екіпажі авто та літаків допускатимуть в Україну. Однак, вони теж неминуче будуть проходити медичну перевірку.

      Ще через добу, 17 березня, буде закрите авіасполучення. Тому міністр МЗС Дмитро Кулеба закликав якомога швидше повернутися українців на Батьківщину. Для цього є час та можливість повернутися рейсовим літаком. 

      Після вівторка, я запевняю, ніхто не залишиться наодинці з проблемою. Українські посольства і консульства залишаться на зв'язку. В разі потреби будемо збирати людей і вивозити спецлітаками, 
      – розповів Кулеба.

      Надалі дипломатичні установи допомагатимуть українцям повернутися, однак зробити це буде у рази складніше. 

       

       

      По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Держприкордонслужба Дмитро Кулеба – новини МЗС України
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