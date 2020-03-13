Хто зможе в'їхати в Україну після закриття кордону: пояснення МЗС

У ніч на 16 березня Україна закриває свої кордони для іноземців. Проте, існуватимуть винятки, за якими в нашу державу пускатимуть не громадян України.

Протягом наступних двох тижнів іноземці не зможуть потрапити до України ні літаком, ні пішки, ні на авто, ні будь-як інакше. Про сувору заборону на перетин нашого кордону розповів у відозверненні до українців Володимир Зеленський.

Про це Через коронавірус Україна закриває кордони для іноземців

Таке рішення набуде чинності у ніч на 16 березня. Лише через два тижні його переглянуть і за результами поширення коронавірусу та низки інших показників визначать, чи продовжувати сувору заборону на в'їзд.

Однак і в цьому правилі діятиме виняток: деяких іноземців усе ж допустять в межі нашої країни.

Кого пускатимуть в Україну

Іноземців, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання;

Представників міжнародних організацій;

Дипломатів, акредитованих в Україні;

Тих, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;

Громадян України.

Однак усіх тих, хто приїжджатиме, безвинятково перевірятимуть на в'їзді. Якщо у них будуть симптоми хвороби, їх направлятимуть на обстеження та тести.

Вантажні перезевення не зупинятимуть, тому екіпажі авто та літаків допускатимуть в Україну. Однак, вони теж неминуче будуть проходити медичну перевірку.

Ще через добу, 17 березня, буде закрите авіасполучення. Тому міністр МЗС Дмитро Кулеба закликав якомога швидше повернутися українців на Батьківщину. Для цього є час та можливість повернутися рейсовим літаком.

Після вівторка, я запевняю, ніхто не залишиться наодинці з проблемою. Українські посольства і консульства залишаться на зв'язку. В разі потреби будемо збирати людей і вивозити спецлітаками,

– розповів Кулеба.

Надалі дипломатичні установи допомагатимуть українцям повернутися, однак зробити це буде у рази складніше.