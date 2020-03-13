Кто сможет въехать в Украину после закрытия границы: объяснение МИД

В ночь на 16 марта Украина закрывает свои границы для иностранцев. Однако будут существовать исключения, по которым в нашу страну будут пускать неграждан Украины.

В течение следующих двух недель иностранцы не смогут попасть в Украину ни самолетом, ни пешком, ни на авто, ни как-либо иначе. О строгом запрете на пересечение нашей границы рассказал в видеообращении к украинцам Владимир Зеленский.

Об этом Из-за коронавируса Украина закрывает границы для иностранцев

Такое решение вступит в силу в ночь на 16 марта. Только через две недели его пересмотрят и по результатам распространения коронавируса и ряда других показателей определят, продолжать ли строгий запрет на въезд.

Однако и в этом правиле будет действовать исключение: некоторых иностранцев все же допустят в пределы нашей страны.

Кого будут пускать в Украину

Иностранцев, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание;

Представителей международных организаций;

Дипломатов, аккредитованных в Украине;

Тех, кто будут иметь специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;

Граждан Украины.

Однако всех приезжающих, будут проверять на въезде. Если у них будут симптомы болезни, их будут направлять на обследование и тесты.

Грузовые перевозки не будут останавливать, потому экипажи авто и самолетов будут допускать в Украину. Однако они неизбежно будут проходить медицинскую проверку.

Через сутки, 17 марта, будет закрыто авиасообщение. Поэтому министр МИД Дмитрий Кулеба призвал как можно скорее вернуться украинцев на Родину. Для этого есть время и возможность вернуться рейсовым самолетом.

После вторника, я уверяю, никто не останется один на один с проблемой. Украинские посольства и консульства останутся на связи. В случае необходимости будем собирать людей и вывозить спецсамолётом,

– рассказал Кулеба.

В дальнейшем дипломатические учреждения будут помогать украинцам вернуться, однако сделать это будет в разы сложнее.