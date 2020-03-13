Из-за коронавируса Украина закрывает границы для иностранцев
Совет национальной безопасности Украины решил закрыть КПП на две недели для иностранцев. К таким радикальным мерам прибегли из-за коронавируса.
Продлится запрет пересечения границ две недели и начнет действовать через 48 часов, то есть 15 марта. О закрытии границ рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Однако все граждане Украины, которые сейчас находятся за кордноном, смогут вернуться в Украину. Но, если будут прибывать из тех стран, где бушует коронавирус, их будут отправлять на обсервацию.
Смотрите видео заседания, на котором приняли решение закрыть границы
В каких странах закрыли границы из-за коронавируса
Первой в мире закрыли всю Италию, где наихудшая ситуация с распространением вируса в Европе. Действует там и серьезный внутренний запрет. Сегодня передвигаться в пределах Италии можно только по уважительной причине – по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами.
С 13 марта США закрыло свои границы для европейцев. Попасть в Америку из Европы могут только из Великобритании.
Перекрыли границы и в Чехии: с 16 марта в страну не смогут въехать иностранцы, а выехать – граждане Чехии.
В Румынии людей во время въезда в страны из зоны риска будут направлять представителям Министерства здравоохранения страны для проверки в карантине в течение 7 дней.
В Польше, Австрии, Словении, Чехии и еще ряде стран не допускают людей из Италии. В Словакии пускают только граждан этой страны.
Главное о карантине в Украине
- По состоянию на 13 марта в Украине подтвердили 3 случая заражения коронавирусом. Среди больных – 70-летняя женщина из Радомышля, мужчина из Черновицкой области и еще один мужчина из Черновцов.
- В Черновцах действует строгий карантин: учения отменили, закрыли крупнейший в области рынок, а также ограничили посещение спорткомплексов.
- В Радомышле из-за ситуации ввели чрезвычайное положение.
- С начала года у 55 людей брали анализы с подозрением на коронавирус. Еще не все из них готовы.
- С 12 марта до 4 апреля в Украине действует общенациональный карантин с отменой обучения в школах, вузах и садиках, соревнований с болельщиками, концертов и тому подобное.
- Ранее Украина закрыла некоторые КПП на границе с оккупированным Донбассом.