Через коронавірус Україна закриває кордони для іноземців

Рада національної безпеки України вирішила закрити КПП на два тижні для іноземців. До таких радикальних заходів вдалися через коронавірус.

Триватиме заборона перетину кордонів два тижні і почне діяти через 48 годин, тобто 15 березня. Про закриття кордонів розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Однак усі громадяни України, які зараз перебувають за кордноном, зможуть повернутися в Україну. Але, якщо прибуватимуть з тих країн, де вирує коронавірус, їх відправлятимуть на обсервацію.

Дивіться відео засідання, на якому ухвалили рішення закрити кордони

У яких країнах закрили кордони через коронавірус

Першою у світі закрили усю Італію, де найгірша ситуація із поширенням вірусу в Європі. Діє там і серйозна внутрішня заборона. Сьогодні пересуватися у межах Італії можна лише з поважної причини – через стан здоров’я або у зв'язку з сімейними обставинами.

З 13 березня США закрили свої кордони для європейців. Потрапити до Америки з Європи можуть тільки люди з Великої Британії.

Перекрили кордони і в Чехії: з 16 березня до країни не зможуть в'їхати іноземці, а виїхати – громадяни Чехії.

У Румунії людей під час в'їзду до країни з зони ризику направлятимуть представникам Міністерства охорони здоров'я країни для перевірки в карантині протягом 7 днів.

У Польщі, Австрії, Словенії та ще ряді країн не допускають людей з Італії. В Словаччину пускають лише громадян цієї країни.

Головне про карантин в Україні

Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом. Серед хворих – 70-річна жінка з Радомишля, чоловік з Чернівецької області та ще один чоловік з Чернівців.

Серед хворих – 70-річна жінка з Радомишля, чоловік з Чернівецької області та ще один чоловік з Чернівців. У Чернівцях діє суворий карантин: навчання скасували, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.

У Радомишлі через ситуацію запровадили надзвичайний стан .

. Від початку року у 55 людей брали аналізи з підозрою на коронавірус. Ще не усі з них готові.

З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.

зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо. Раніше Україна закрила деякі КПП на межі із окупованим Донбасом.



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