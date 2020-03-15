Украина закрывает границы для иностранцев: как будет происходить пропуск граждан
В ночь на 16 марта Украина закрывает свои границы для иностранцев. Въехать на территорию государства смогут только граждане Украины, а также иностранцы, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Украине.
Как граждан будут пропускать в Украину, а также о деталях проверки на границе рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Больше деталей Кто сможет въехать в Украину после закрытия границы: объяснение
Рейсовый автобус пересечь границу не сможет. Автомобиль – сможет, если там будут находиться украинцы или граждане, имеющие вид на жительство в Украине, или дипломаты, или водители грузовиков. Если в автомобиле сидит иностранец, который не имеет правовых оснований для въезда в Украину, то его пограничник не пропустит,
– рассказал Кулеба о проверках на границе после 16 марта.
Что касается авиации, то он заметил: с 17 марта иностранцев не будут пускать ни на один борт в Украину.
Даже если иностранцу удастся каким-то образом сесть на самолет, в Украине его не впустят пограничники,
– добавил Кулеба.
Брифинг об эвакуации украинцев из Италии: видео
Кого будут пускать в Украину
- Иностранцев, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание;
- Представителей международных организаций;
- Дипломатов, аккредитованных в Украине;
- Имеющих специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;
- Граждан Украины.
Почему Украина закрыла свои границы для иностранцев?
Из-за пандемии коронавируса Covid-19 в мире. Самая крупная вспышка инфекции сейчас зафиксирована в Италии, растет количество больных и в других странах ЕС. В Украине ситуация пока спокойная, зафиксированы лишь 3 случая заражения коронавирусом, впрочем, к сожалению, есть один смертельный случай.
Введение карантина и закрытие границы – это превентивные меры, к которым прибегла Украина, чтобы избежать резкой вспышки коронавируса в государстве. Так, запрет на въезд иностранцев начинает действовать в ночь на 16 марта. Через сутки, 17 марта, будет закрыто авиасообщение с Украиной.
Как отличить коронавирус от гриппа и простуды: руководство / Инфографика 24 канала