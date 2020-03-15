Украина закрывает границы для иностранцев: как будет происходить пропуск граждан

В ночь на 16 марта Украина закрывает свои границы для иностранцев. Въехать на территорию государства смогут только граждане Украины, а также иностранцы, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Украине.

Как граждан будут пропускать в Украину, а также о деталях проверки на границе рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Больше деталей Кто сможет въехать в Украину после закрытия границы: объяснение

Рейсовый автобус пересечь границу не сможет. Автомобиль – сможет, если там будут находиться украинцы или граждане, имеющие вид на жительство в Украине, или дипломаты, или водители грузовиков. Если в автомобиле сидит иностранец, который не имеет правовых оснований для въезда в Украину, то его пограничник не пропустит,

– рассказал Кулеба о проверках на границе после 16 марта.

Что касается авиации, то он заметил: с 17 марта иностранцев не будут пускать ни на один борт в Украину.

Даже если иностранцу удастся каким-то образом сесть на самолет, в Украине его не впустят пограничники,

– добавил Кулеба.

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Кого будут пускать в Украину

Иностранцев, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание;

Представителей международных организаций;

Дипломатов, аккредитованных в Украине;

Имеющих специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;

Граждан Украины.

Почему Украина закрыла свои границы для иностранцев?

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 в мире. Самая крупная вспышка инфекции сейчас зафиксирована в Италии, растет количество больных и в других странах ЕС. В Украине ситуация пока спокойная, зафиксированы лишь 3 случая заражения коронавирусом, впрочем, к сожалению, есть один смертельный случай.



Введение карантина и закрытие границы – это превентивные меры, к которым прибегла Украина, чтобы избежать резкой вспышки коронавируса в государстве. Так, запрет на въезд иностранцев начинает действовать в ночь на 16 марта. Через сутки, 17 марта, будет закрыто авиасообщение с Украиной.



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