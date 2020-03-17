Въезды в оккупированный Крым закрывают до 3 апреля

Из-за угрозы распространения коронавируса временно не будут работать контрольные пункты въезда и выезда в оккупированный Крым. Ограничения продлятся до 3 апреля.

Об ограничении пересечения пунктов пропуска в Крым сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Обратите внимание "Станицу Луганскую" закроют на две недели из-за коронавируса: все, что надо знать

Для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, въехать и въехать соккупированных территорий Крыма будет невозможно до 3 апреля.

Кто сможет пересечь границу

граждане Украины и члены их семей;

люди, которые обеспечивают защиту национальных интересов или выполняют международные обязательства;

представители дипломатических и гуманитарных миссий.

Въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства возможен только после согласования с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Госпогранслужбой.

В ведомстве подчеркнули, что к ограничениям прибегли, чтобы уменьшить поток возможно инфицированных граждан Украины через КПВВ и защитить людей. Прежде всего – пожилых людей, ведь согласно медицинской статистике для них коронавирус является наиболее опасным.

Основное о коронавирусе в Украине

В Украине внедрили общенациональный карантин . Он продлится с 12 марта до 4 апреля. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками, концерты.

. Он продлится с 12 марта до 4 апреля. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками, концерты. 16 марта Украина закрыла границу для иностранцев, а с 17 марта прекратят авиасообщение .

для иностранцев, а с 17 марта . Временно прекратили работать культурно-развлекательные и торговые заведения. Исключение – продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки и страховые компании.

Прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

С 17 марта не будет работать метро в Киеве, Харькове и Днепре.

в Киеве, Харькове и Днепре. Сбор людей количеством более 10 человек запрещен. Продавцов, которые будут работать без масок, будут штрафовать.

Важно! Рада собралась на внеочередное заседание. Планируют принять "коронавирусный законопроект" и ряд других документов. Кроме того, запланировано заседание СНБО, на котором могут обсудить введение чрезвычайного положения по всей Украине.



Предложения Зеленского по запретам на период карантина в Украине / инфографика 24 канала