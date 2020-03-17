Въезды в оккупированный Крым закрывают до 3 апреля
Из-за угрозы распространения коронавируса временно не будут работать контрольные пункты въезда и выезда в оккупированный Крым. Ограничения продлятся до 3 апреля.
Об ограничении пересечения пунктов пропуска в Крым сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
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Для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, въехать и въехать соккупированных территорий Крыма будет невозможно до 3 апреля.
Кто сможет пересечь границу
- граждане Украины и члены их семей;
- люди, которые обеспечивают защиту национальных интересов или выполняют международные обязательства;
- представители дипломатических и гуманитарных миссий.
Въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства возможен только после согласования с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Госпогранслужбой.
В ведомстве подчеркнули, что к ограничениям прибегли, чтобы уменьшить поток возможно инфицированных граждан Украины через КПВВ и защитить людей. Прежде всего – пожилых людей, ведь согласно медицинской статистике для них коронавирус является наиболее опасным.
Основное о коронавирусе в Украине
- В Украине внедрили общенациональный карантин. Он продлится с 12 марта до 4 апреля. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками, концерты.
- 16 марта Украина закрыла границу для иностранцев, а с 17 марта прекратят авиасообщение.
- Временно прекратили работать культурно-развлекательные и торговые заведения. Исключение – продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки и страховые компании.
- Прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
- С 17 марта не будет работать метро в Киеве, Харькове и Днепре.
- Сбор людей количеством более 10 человек запрещен. Продавцов, которые будут работать без масок, будут штрафовать.
Важно! Рада собралась на внеочередное заседание. Планируют принять "коронавирусный законопроект" и ряд других документов. Кроме того, запланировано заседание СНБО, на котором могут обсудить введение чрезвычайного положения по всей Украине.
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