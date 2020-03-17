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      Въезды в оккупированный Крым закрывают до 3 апреля

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      Из-за угрозы распространения коронавируса временно не будут работать контрольные пункты въезда и выезда в оккупированный Крым. Ограничения продлятся до 3 апреля.

      Об ограничении пересечения пунктов пропуска в Крым сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

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      Для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, въехать и въехать соккупированных территорий Крыма будет невозможно до 3 апреля.

      Кто сможет пересечь границу

      • граждане Украины и члены их семей;
      • люди, которые обеспечивают защиту национальных интересов или выполняют международные обязательства;
      • представители дипломатических и гуманитарных миссий.

      Въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства возможен только после согласования с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Госпогранслужбой.

      В ведомстве подчеркнули, что к ограничениям прибегли, чтобы уменьшить поток возможно инфицированных граждан Украины через КПВВ и защитить людей. Прежде всего – пожилых людей, ведь согласно медицинской статистике для них коронавирус является наиболее опасным.

      Основное о коронавирусе в Украине

      • В Украине внедрили общенациональный карантин. Он продлится с 12 марта до 4 апреля. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками, концерты.
      • 16 марта Украина закрыла границу для иностранцев, а с 17 марта прекратят авиасообщение.
      • Временно прекратили работать культурно-развлекательные и торговые заведения. Исключение – продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки и страховые компании.
      • Прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
      • С 17 марта не будет работать метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • Сбор людей количеством более 10 человек запрещен. Продавцов, которые будут работать без масок, будут штрафовать.

      Важно! Рада собралась на внеочередное заседание. Планируют принять "коронавирусный законопроект" и ряд других документов. Кроме того, запланировано заседание СНБО, на котором могут обсудить введение чрезвычайного положения по всей Украине.

      Карантин в Україні через коронавірус що заборонено торгівля транспорт
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      Новости о коронавирусе 16 марта: в Украине закрывают рестораны и метро
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Госпогранслужба Министерство по делам ветеранов Аннексия Крыма Новости Крыма
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