Сотні українців застрягли у Відні через карантин: їх впустили у посольство

У Відні застрягли 360 українців через карантин у зв'язку з коронавірусом. Усе тому, що в останній момент було скасовано рейс "Австрійських авіаліній". Яким українці і планували повернутися додому.

Одеська художниця Анастасія Жуня, яка перебуває у Відні, розповіла УНІАН, що в австрійській авіакомпанії їй та іншим громадянам України (жителям Одеси, Києва, Дніпра та інших міст) повідомили, що виліт не відбудеться, тому що Україна перекрила авіасполучення.

Читайте також Україна евакуює своїх громадян з усього світу: оприлюднено перелік рейсів

Єдина компанія, яка здійснює такі рейси – МАУ. Проте на цей рейс українським туристам "перебили" квитки, до того ж цей рейс на 17 березня скасовано.

Жуня розповіла, що люди, які не можуть вилетіти з Відня, у соцмережах об'єдналися в групу і склали списки українців. Серед подорожувальників – чимало людей з малолітніми дітьми.

Всього – 360 осіб. Якась частина з них перебуває в буферній зоні аеропорту. Так, одна жінка мені написала, що перебуває там уже другу добу. Душові закриті, води немає, єдина їжа – печиво в автоматах,

– розповіла українка.

За її даними, кільком українцям "Австрійські авіалінії" раніше надали готель, з якого їх вже виселили.

Жуня також стверджує, що на літаку, який 17 березня встиг вилетіти з Австрії в "Бориспіль", були вільні місця.

"Група людей, яка потрапила на цей борт, у соціальних мережах публікувала фото порожніх місць. Тобто, борт вилетів неповним... Незрозуміло, чому не забрали пасажирів з дітьми", – сказала одеситка.

Що кажуть українські дипломати

Надзвичайний і повноважний посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що застряглих у Відні українців впустили до приміщення посольства.

Люди, які перебувають поруч з посольством (автомобілісти, які не добралися до України), стомлені, але нагодовані, з можливістю скористатися туалетом. Доступ на територію я дозволив. Одну жінку в аеропорту повезли до лікаря (розійшлися шви),

– написав український посол у фейсбуці.

Він додав, що українці Відня везуть у дипломатичну установу спальні мішки та килимки.

"Люди в аеропорту закипають. Просимо "Австрійські авіалінії" направити до Києва літак з українцями, які не потрапили на їхні скасовані рейси. Поки безуспішно. Ну і найголовніше – чекаємо на інформацію щодо чартерів на європейські столиці. Я розумію, що це питання дуже затягнулося, але впливу на це не маємо. Чартер буде. Коли – поки не відомо", – резюмував Щерба.

Читайте також SkyUp почав вивозити українців з Єгипту

Чому українці застрягли у Відні? Усе тому, що опівночі 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне та автомобільне (для автобусів) сполучення.