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      Сотні українців застрягли у Відні через карантин: їх впустили у посольство

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      Сотні українців застрягли у Відні через карантин: їх впустили у посольство / securenews.ru

      У Відні застрягли 360 українців через карантин у зв'язку з коронавірусом. Усе тому, що в останній момент було скасовано рейс "Австрійських авіаліній". Яким українці і планували повернутися додому.

      Одеська художниця Анастасія Жуня, яка перебуває у Відні, розповіла УНІАН, що в австрійській авіакомпанії їй та іншим громадянам України (жителям Одеси, Києва, Дніпра та інших міст) повідомили, що виліт не відбудеться, тому що Україна перекрила авіасполучення.

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      Єдина компанія, яка здійснює такі рейси – МАУ. Проте на цей рейс українським туристам "перебили" квитки, до того ж цей рейс на 17 березня скасовано.

      Жуня розповіла, що люди, які не можуть вилетіти з Відня, у соцмережах об'єдналися в групу і склали списки українців. Серед подорожувальників – чимало людей з малолітніми дітьми.

      Всього – 360 осіб. Якась частина з них перебуває в буферній зоні аеропорту. Так, одна жінка мені написала, що перебуває там уже другу добу. Душові закриті, води немає, єдина їжа – печиво в автоматах,
      – розповіла українка.

      За її даними, кільком українцям "Австрійські авіалінії" раніше надали готель, з якого їх вже виселили.

      Жуня також стверджує, що на літаку, який 17 березня встиг вилетіти з Австрії в "Бориспіль", були вільні місця.

      "Група людей, яка потрапила на цей борт, у соціальних мережах публікувала фото порожніх місць. Тобто, борт вилетів неповним... Незрозуміло, чому не забрали пасажирів з дітьми", – сказала одеситка.

      Що кажуть українські дипломати

      Надзвичайний і повноважний посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що застряглих у Відні українців впустили до приміщення посольства.

      Люди, які перебувають поруч з посольством (автомобілісти, які не добралися до України), стомлені, але нагодовані, з можливістю скористатися туалетом. Доступ на територію я дозволив. Одну жінку в аеропорту повезли до лікаря (розійшлися шви),
      – написав український посол у фейсбуці.

      Він додав, що українці Відня везуть у дипломатичну установу спальні мішки та килимки.

      "Люди в аеропорту закипають. Просимо "Австрійські авіалінії" направити до Києва літак з українцями, які не потрапили на їхні скасовані рейси. Поки безуспішно. Ну і найголовніше – чекаємо на інформацію щодо чартерів на європейські столиці. Я розумію, що це питання дуже затягнулося, але впливу на це не маємо. Чартер буде. Коли – поки не відомо", – резюмував Щерба.

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      Чому українці застрягли у Відні? Усе тому, що опівночі 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне та автомобільне (для автобусів) сполучення.

      де ще застрягли українські туристи: 
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: МЗС України Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Подорожі Австрія авіація Новини України
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