В МЗС назвали точну кількість українців, які хочуть повернутися додому

За останню добу, Україна повернула вже декілька тисяч громадян. Натомість тисячі українців все ще залишаються за кордоном.

Про це на брифінгу заявив заступник глави МЗС України Єгор Божок. За його словами, українські консульства зареєстрували 3644 звернень українців до МЗС із проханням допомогти їм повернутися додому.

Актуально За кордоном застрягли 14 220 українців, які купили тури в Join UP: евакуація вже стартувала

Скільки українців застрягли за кордоном

За кордоном перебувають 14 220 українців, які скористалися туристичними послугами компанії Join UP! Більшість українських туристів перебувають у Єгипті – 12 452 людини.

Евакуацію цих туристів проведуть на цьому тижні, запевнили в Join UP! Для цього будуть виконані спеціальні рейси у співпраці з МОЗ України. На літаках будуть присутні лікарі-епідеміологи, а також наявні експрес-тести для перевірки пасажирів на коронавірус.

Окрім Єгипту, 1768 туристів перебувають зараз в інших країнах – на Шрі-Ланці, Кіпрі, Мальдівах, в ОАЕ, Таїланді, Індонезії тощо.

Водночас там зауважили, що для евакуації цих людей наразі розробляється план дій за участю авіакомпаній і компетентних державних інституцій: МЗС України, Мінінфраструктури, Держагентства з туризму та курортів.

Туроператор нагадав про важливість тримати зв’язок з турагентами і готельними гідами, а також із консульськими службами країни перебування.

Увага! Кордон України за добу 16 березня перетнули майже 86,5 тисячі людей як на в’їзд, так і на виїзд. Більшість з них – понад 50 тисяч – це українці, які поверталися додому з закордону.

Що відомо про систему ДРУГ

МЗС України створило сайт ДРУГ, аби знати місцеперебування своїх громадян на випадок надзвичайних ситуацій за кордоном. Тож якщо ви потрапили у біду і хочете отримати допомогу – необхідно зареєструватися у системі і писати туди. Адже після 17 березня повернутися в Україну буде непросто не лише тому, що наша держава закриває сполучення, а й тому, що країни-сусіди України також вводять жорсткі обмеження на кордонах.

Як українці можуть повернутися додому?У зв’язку з карантином ппівночі з 16 на 17 березня в Україні припинились регулярні пасажирські перевезення через кордон. Міністерство інфраструктури 16 березня опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 17 березня.



Зокрема, 17 березня виконають рейси з Єгипту, Грузії, Туреччини, Канади, США, Таїланду, Азербайджану, Вірменії, Ізраїлю, Молдови.