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      В МИД назвали точное количество украинцев, которые хотят вернуться домой

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      За последние сутки Украина вернула уже несколько тысяч граждан. Между тем тысячи украинцев все еще остаются за границей.

      Об этом на брифинге заявил заместитель главы МИД Украины Егор Божок. По его словам, украинские консульства зарегистрировали 3 644 обращений украинцев в МИД с просьбой помочь им вернуться домой.

      Актуально За рубежом застряли 14 220 украинцев, которые купили туры у Join UP: эвакуация уже стартовала

      Сколько украинцев застряли за границей

      • За границей находятся 14 220 украинцев, которые воспользовались туристическими услугами компании Join UP! Большинство украинских туристов находятся в Египте – 12 452 человека.
      • Эвакуацию этих туристов проведут на этой неделе, заверили в Join UP! Для этого будут выполнены специальные рейсы в сотрудничестве с Минздравом Украины. На самолетах будут присутствовать врачи-эпидемиологи, а также будут в наличии экспресс-тесты для проверки пассажиров на коронавирус.
      • Кроме Египта, 1 768 туристов находятся сейчас в других странах – на Шри-Ланке, Кипре, Мальдивах, в ОАЭ, Таиланде, Индонезии и тому подобное.
      • В то же время там отметили, что для эвакуации этих людей сейчас разрабатывается план действий с участием авиакомпаний и компетентных государственных институтов: МИД Украины, Мининфраструктуры, Госагентства по туризму и курортам.
      • Туроператор напомнил о важности держать связь с турагентами и отельными гидами, а также с консульскими службами страны пребывания.

      Внимание! Границу Украины за сутки 16 марта пересекли почти 86,5 тысячи людей как на въезд, так и на выезд. Большинство из них – более 50 тысяч – это украинцы, которые возвращались домой из заграницы.

      Новость дополняется...

      Как украинцы могут вернуться домой? В связи с карантином в полночь с 16 на 17 марта в Украине прекратились регулярные пассажирские перевозки через границу. Министерство инфраструктуры 16 марта опубликовало перечень международных авиарейсов, которыми будут возвращать украинцев домой 17 марта.

      В частности, 17 марта выполнят рейсы из Египта, Грузии, Турции, Канады, США, Таиланда, Азербайджана, Армении, Израиля, Молдовы.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: МИД Украины Новости Украины Новости политики Госпогранслужба Путешествия
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