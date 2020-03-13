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      В Україні з 17 березня повністю обмежать авіасполучення

      - Читать новость на русском
      З 17 березня в Україні повністю обмежать авіасполучення / slovoidilo.ua

      Через стрімке поширення коронавірусу у світі з 17 березня в Україні повністю обмежать авіасполучення. Українцям доведеться повертатися додому за допомогою наземного та морського сполучення.

      Про авіаційні обмеження спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

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      17 березня з 00:00 пасажирське сполучення буде повністю обмежене,
      – заявив Разумков.

      Тим, хто не встигне до цього часу приїхати в Україну, доведеться скористатися іншими видами транспорту.

      "Авіатранспорт не єдиний. Я думаю, що будуть інші механізми повернення громадян. Зокрема, наземний та морський транспорт", – додав спікер Ради.

      Однак з 17 березня покидати територію України громадяни не зможуть.

      Зверніть увагу В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду: список

      Карантин в Україні: основне

      • 11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні. Обмеження ввели через поширення у світі коронавірусу та оголошення пандемії через Covid-19.
      • З 12 березня до 3 квітня у всіх навчальних закладах України скасували навчання.
      • Заборонено проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 людей. Зокрема, культурні події, спортивні та розважальні заходи. Однак заборона не стосується заходів державної необхідності.​
      • РНБО вирішила з 15 березня закрити кордони для іноземців на два тижні. Однак усі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. Але, якщо прибуватимуть з тих країн, де епідемія коронавірусу, їх відправлятимуть на обсервацію.

      Куди не рекомендує їхати МЗС
      Куди не рекомендує їхати МЗС / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео 24 каналу про закриття кордонів для іноземців:

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Верховна Рада авіація Дмитро Разумков Новини України
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