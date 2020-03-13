В Україні з 17 березня повністю обмежать авіасполучення

Через стрімке поширення коронавірусу у світі з 17 березня в Україні повністю обмежать авіасполучення. Українцям доведеться повертатися додому за допомогою наземного та морського сполучення.

Про авіаційні обмеження спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

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17 березня з 00:00 пасажирське сполучення буде повністю обмежене,

– заявив Разумков.

Тим, хто не встигне до цього часу приїхати в Україну, доведеться скористатися іншими видами транспорту.

"Авіатранспорт не єдиний. Я думаю, що будуть інші механізми повернення громадян. Зокрема, наземний та морський транспорт", – додав спікер Ради.

Однак з 17 березня покидати територію України громадяни не зможуть.

Зверніть увагу В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду: список

Карантин в Україні: основне

11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні. Обмеження ввели через поширення у світі коронавірусу та оголошення пандемії через Covid-19.

З 12 березня до 3 квітня у всіх навчальних закладах України скасували навчання.

Заборонено проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 людей. Зокрема, культурні події, спортивні та розважальні заходи. Однак заборона не стосується заходів державної необхідності.​

РНБО вирішила з 15 березня закрити кордони для іноземців на два тижні. Однак усі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. Але, якщо прибуватимуть з тих країн, де епідемія коронавірусу, їх відправлятимуть на обсервацію.



Куди не рекомендує їхати МЗС / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео 24 каналу про закриття кордонів для іноземців: