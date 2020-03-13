В Україні з 17 березня повністю обмежать авіасполучення
Через стрімке поширення коронавірусу у світі з 17 березня в Україні повністю обмежать авіасполучення. Українцям доведеться повертатися додому за допомогою наземного та морського сполучення.
Про авіаційні обмеження спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі телеканалу NewsOne.
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17 березня з 00:00 пасажирське сполучення буде повністю обмежене,
– заявив Разумков.
Тим, хто не встигне до цього часу приїхати в Україну, доведеться скористатися іншими видами транспорту.
"Авіатранспорт не єдиний. Я думаю, що будуть інші механізми повернення громадян. Зокрема, наземний та морський транспорт", – додав спікер Ради.
Однак з 17 березня покидати територію України громадяни не зможуть.
Зверніть увагу В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду: список
Карантин в Україні: основне
- 11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні. Обмеження ввели через поширення у світі коронавірусу та оголошення пандемії через Covid-19.
- З 12 березня до 3 квітня у всіх навчальних закладах України скасували навчання.
- Заборонено проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 людей. Зокрема, культурні події, спортивні та розважальні заходи. Однак заборона не стосується заходів державної необхідності.
- РНБО вирішила з 15 березня закрити кордони для іноземців на два тижні. Однак усі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. Але, якщо прибуватимуть з тих країн, де епідемія коронавірусу, їх відправлятимуть на обсервацію.
Куди не рекомендує їхати МЗС / Інфографіка 24 каналу
Дивіться відео 24 каналу про закриття кордонів для іноземців: