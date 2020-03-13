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      Українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, забере спецборт, – ОП

      - Читать новость на русском
      Україна спецбортом евакуює громадян, які застрягли на кордоні Італії та Словенії / Колаж 24 каналу

      Понад 100 українців, яких на кордоні Італії та Словенії завернули прикордонники, будуть доставлені на Батьківщину спеціальним бортом. Найімовірніше, в Україну їх привезуть 14 – 15 березня.

      Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у коментарі Інтерфакс-Україна розповів, що зв'язався з цими українцями за дорученням Зеленського.

      Важливо Коронавірус у Італії: чи просять українці їх евакуювати

      Прийнято рішення, що ми їх забираємо спецбортом однієї з українських авіакомпаній, який відправиться в Італію. Місце, куди він вирушить, буде визначено протягом години-двох,
      – розповів Тимошенко.

      Він не сказав, яка саме авіакомпанія відправить свій літак за українцями. Водночас чиновник додав, що наших громадян уже про все повідомили. Наразі вони чекають інформацію про місце, куди їм їхати і звідки їх забере спецборт.

      "Швидше за все, їх вивезуть завтра, або максимум – післязавтра (15 березня – 24 канал)", – сказав заступник голови ОП.

      Що відомо про українців, які застрягли на італійсько-словенському кордоні:

      • У ніч на 13 березня словенські прикордонники завернули два автобуси з українцями, які поверталися з Італії. На батьківщину хотіли повернутися понад 100 наших громадян.
      • Водій автобуса розповів, що прикордонники їх зупинили, перевірили документи, виміряли температуру (її у пасажирів не було) і без жодних пояснень заявили, що Словенія закрита, тому потрібно повертатись назад в Італію. 
      • Наразі люди перебувають на кордоні між Італією та Словенією і категорично відмовляються повертатись назад.
      • Справу під контроль взяло МЗС України. Прессекретарка Зеленського Юлія Мендель рекомендувала їм повернутися назад і звернутися до посольства.

      Два автобуси з українцями застрягли на кордоні Італія – Словенія: відео

       

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Європа авіація Словенія Офіс Президента Новини політики
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