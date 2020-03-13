Коронавірус у Італії: чи просять українці їх евакуювати
Посол України Євген Перелигін переконує, що наразі жоден із українців в Італії не звертався до консульства по допомогу в евакуації. Зауважимо, що ця країна сьогодні є новим епіцентром спалаху коронавірусу та лідирує за кількістю заражень серед країн ЄС.
Як розповів Перелигін у коментарі виданню "Сьогодні", поки ніхто не висловив бажання, аби його евакуювали до України з Італії.
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"По-друге, досі здійснювали десятки авіарейсів щодня, у всіх була можливість повернутися. Тому я думаю, що всі, хто хотіли виїхати, змогли виїхати", – зауважив посол.
За його словами, ситуація в Італії є не такою, як у китайському Ухані. Річ у тім, що провінція Хубей є закритою, тож потрібно організовувати спеціальний борт, щоб забрати тих, хто хоче виїхати.
Я розмовляв нещодавно з представником аеропорту Риму, останні три дні на рейсах з та до України літаки були не заповненими. Все ж зараз люди в Україні прислухаються до рекомендацій не їхати в Італію. І з Італії в цей період невизначеності особливо ніхто не летить в Україну,
– підсумував Перелигін.
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До слова, 12 березня з підозрою на коронавірус госпіталізували жителя Львівщини. Він додому повернувся власне з Італії. Лікарі виявили в нього ознаки гострої респіраторної інфекції. Зараз чоловік перебуває на обстеженні у Львові.
Коронавірус в Італії: коротко
- Італія найбільше у Європі постраждала від епідемії коронавірусу.
- За загальними показниками інфікованих і загиблих внаслідок хвороби ця країна перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.
- Загальна кількість хворих на коронавірус у Італії – понад 15 тисяч людей.
- Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше інфекція поширилася на усю країну.
- Італія стала першою країною у світі, яка запровадила через коронавірус обмеження на території усієї країни.
- Сьогодні пересуватися у межах Італії можна буде лише з поважної причини – на роботу, через стан здоров’я або у зв'язку з сімейними обставинами.
- Також тут діє заборона на публічні зібрання та закрито перукарні, салони краси, заклади харчування, зокрема бари і ресторани.