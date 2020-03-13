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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
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      Скільки українців перебуває в найбільш уражених коронавірусом країнах: вражаючі дані

      - Читать новость на русском

      Карантин в Україні через поширення коронавірусу триватиме, як мінімум, три тижні – до 3 квітня 2020 року. До того часу закриваються усі навчальні заклади і скасовуються масові заходи. Немало українців зараз перебуває за кордоном, де коронавірус офіційно виявлений і яким заразились вже десятки людей.

      Офіційно в Італії, яка є найбільш ураженою коронавірусом країною Європи, перебуває 15632 українці. На Апеннінах інфіковано майже 11 тисяч людей.

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      У Китаї, де захворіло понад 80 тисяч людей, на консульському обліку перебувають 592 українці.


      Кількість українців у Китаї

      У Південній Кореї майже 7 тисяч інфікованих коронавірусом. Там на обліку перебуває 3120 українців.


      Кількість українці у Південній Кореї

      Понад тисячу випадків захворювань зафіксовано у 140 мільйонних Сполучених Штатах Америки. Там українців нараховується до 1,5 тисяч.


      Кількість захворювань на коронавірус у США

      Дані: Слово і діло

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Новини США Китай Південна Корея Іммігранти
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