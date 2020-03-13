Скільки українців перебуває в найбільш уражених коронавірусом країнах: вражаючі дані
Карантин в Україні через поширення коронавірусу триватиме, як мінімум, три тижні – до 3 квітня 2020 року. До того часу закриваються усі навчальні заклади і скасовуються масові заходи. Немало українців зараз перебуває за кордоном, де коронавірус офіційно виявлений і яким заразились вже десятки людей.
Офіційно в Італії, яка є найбільш ураженою коронавірусом країною Європи, перебуває 15632 українці. На Апеннінах інфіковано майже 11 тисяч людей.
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У Китаї, де захворіло понад 80 тисяч людей, на консульському обліку перебувають 592 українці.
Кількість українців у Китаї
У Південній Кореї майже 7 тисяч інфікованих коронавірусом. Там на обліку перебуває 3120 українців.
Кількість українці у Південній Кореї
Понад тисячу випадків захворювань зафіксовано у 140 мільйонних Сполучених Штатах Америки. Там українців нараховується до 1,5 тисяч.
Кількість захворювань на коронавірус у США
Дані: Слово і діло
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